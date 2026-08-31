1997年にスタートした織田裕二主演の刑事ドラマ「踊る大捜査線」シリーズ。警察組織の構造や刑事同士の関係性などをリアルに描き、大人気を博しました。1997年にテレビドラマが制作されて以降、スペシャルドラマ、映画、人気キャラを主人公とするスピンオフ映画なども作成されました。2026年9月には、最新映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』も公開予定となっており、ファンを沸かせています。

本記事では、大ヒットを記録し、数々の人気キャラや流行語を生み出したこの人気シリーズから生まれた名言をランキング形式で紹介。発言者やその発言が発せられたシチュエーションも紹介します。

「踊る大捜査線」シリーズを見る順番をチェック!

『踊る大捜査線』の名言ランキング

マイナビニュース会員に『踊る大捜査線』シリーズに登場する名セリフの中で印象に残っているものを聞いてみたところ、このような結果になりました。

1位「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」【青島俊作】(33.5%)

2位「レインボーブリッジ、封鎖できません!」【青島俊作】(18.3%)

3位「室井さん聞こえるか。仲間が撃たれた。どうして現場に血が流れるんだ!」【青島俊作】(5.7%)

4位「責任を取る。それが私の仕事だ」【室井慎次】(5.7%)

5位「リーダーが優秀なら組織も悪くない」【青島俊作】(4.3%)

6位「事件に大きいも小さいもない」【恩田すみれ】(3.9%)

7位「正義なんてのは胸に秘めておくぐらいがいいんだ」【青島俊作】(3.0%)

7位「現場の君たちを信じる」【室井慎次】(3.0%)

9位「俺たち下っ端はな、あんたが大理石の階段をのぼっている間、地べたを這いずり回っているんだ。文句も言わず、命令通りにな」【和久平八郎】(2.6%)

9位「お前も正しいことをやりてえか。自分のやりたいようにやりてえか。だったら偉くなって警視庁に行け。30年、平をやってきた俺の結論だ」【和久平八郎】(2.6%)

11位「早く警視総監になってね」【恩田すみれ】(2.2%)

12位「しかしウチのかわいい刑事なんでして…できそこないでもね…命張っているんだよ!」【神田総一朗署長】(1.7%)

12位「申し訳ございません、ウチのものが生意気な口ききまして……。あのですね、こういうことはもっと早くに知らせてもらわないと……私の部下の命をなんだと思っているんだ!」【袴田健吾課長】(1.7%)

14位「人生のほとんどを人を疑って生きてきた。けど俺は一度だって、仲間の刑事だけは疑ったことはねえ。なぜだかわかるか? 一緒に命を張っている戦友だからだ」【和久平八郎】(1.3%)

14位「捜査を立て直す!」【室井慎次】(1.3%)

14位「ねぇあのさぁ、いつもここにしわ寄せてて疲れない?」【恩田すみれ】(1.3%)

17位「正義なんて言葉は口に出すな。死ぬまでな。心に秘めておけ」【和久平八郎】(0.9%)

17位「私が全面的に指揮を取る。上の者にはもう何も言わせない」【室井慎次】(0.9%)

17位「お花とメロンは?」【恩田すみれ】(0.9%)

20位「これ以上、若いモンを傷つけないでくれ」【和久平八郎】(0.4%)

『踊る大捜査線 』の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

1位「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」【青島俊作】

1位には、「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」というセリフが選ばれました。この名セリフは、1998年の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』で発せられたものです。

主人公の刑事・青島俊作が、犯人確保のチャンスを前に、捜査本部の会議室にいる警察上層部へ向けて言い放ちました。現場の刑事と、現場を知らずに指示を出すキャリア組との対立を象徴する、映画を代表する名シーンです。アンケートでは、「これぞ『踊る大捜査線』といった感じ」「作品を象徴するセリフ」「青島刑事屈指の名セリフ」といった声が寄せられました。

・「データや理論ばかりを優先するキャリア組に対する、現場の刑事としての思いを表している」(46歳男性)

・「定番のセリフで、これぞ『踊る大捜査線』!といった感じだから」(42歳女性)

・「『踊る大捜査線』と言えば、この言葉のイメージ」(36歳男性)

・「作品を象徴するセリフ」(34歳男性)

・「よくまねして使っています」(35歳女性)

・「偉い人は現場の人間の大変さがわかっていないと思うので」(44歳女性)

・「上司に自分の信念を突き通していて感動したから」(43歳男性)

・「作品を象徴する言葉だから」(46歳女性)



2位「レインボーブリッジ、封鎖できません!」【青島俊作】

2位となったこのセリフは、2003年の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、青島俊作が室井慎次ら警察上層部に向けて発した名セリフです。現場の状況を無視した無茶な指示に対し、青島が苦しい捜査状況を伝える場面で放たれました。「無茶を言う上層部に対する現場の苦労が表れている」「作品を見ていなくても知っているほどメジャー」といった声が寄せられた、青島刑事の苦労が伝わる名言です。

・「『これぞ青島』という言葉ではないでしょうか。作品の中でもインパクトが強くて、忘れられない言葉である。作品の中でも重要な場面を表しているので大事なセリフでもあると思います」(38歳男性)

・「無茶を言う上層部に対する現場の苦労が一言でよく表されていると思った」(51歳女性)

・「青島刑事の言うとおりで、それはそうだと思ったから」(48歳男性)

・「あのレインボーブリッジが出てきて興奮したのを覚えていたので」(49歳男性)

・「印象的な言葉で他のテレビでもオマージュされているのを見たから」(41歳女性)

・「このタイトルにはこのセリフが真っ先に浮かんできます」(35歳女性)

・「イメージでいちばんにこのセリフが頭に浮かぶから」(35歳女性)

・「作品見ていなくても、わかる人がいる、一回は聞いたことがあるくらいメジャーな名言だと思うから」(37歳女性)



3位「室井さん聞こえるか。仲間が撃たれた。どうして現場に血が流れるんだ!」【青島俊作】

3位にはいったこのセリフは、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、青島俊作が室井慎次に無線で語りかける場面の名セリフです。監視室にいる室井に対し、仲間の恩田すみれが撃たれた現場から青島が「どうして現場に血が流れるんだ」と問いかけます。仲間思いの青島の姿と室井の悔しさが胸に迫るシーンに胸を熱くしたファンが多かったようです。

・「室井さんの悔しさに自分も悔しかったのを覚えています」(45歳男性)

・「仲間思いの青島を思い出す」(26歳女性)

・「心に響く言葉であるから」(48歳男性)

・「シーンも含めて、すごく印象的だった」(47歳男性)

・「一番印象に残るシーンだから」(27歳女性)

・「かっこいい。ぐっとくるから」(47歳男性)



4位「責任を取る。それが私の仕事だ」【室井慎次】

4位のこのセリフはは、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、室井慎次が部下や現場の刑事たちを守るため、自ら責任を引き受ける覚悟を示した場面の名セリフです。上に立つ者としての強い責任感を示し、シンプルながら覚悟が伝わる、鳥肌ものの名シーンです。

・「上に立つ人間としての覚悟が感じられるセリフなので」(40歳男性)

・「すばらしい上司で憧れる。身近にいてくれたら心強いな」(48歳女性)

・「責任の取り方がかっこいいと思ったから」(42歳男性)

・「仕事の上司にいつか言ってほしいセリフだから」(39歳男性)

・「シンプルだが共感できるから」(36歳男性)

・「かっこいい。頼れる上司のイメージ」(41歳女性)



5位「リーダーが優秀なら組織も悪くない」【青島俊作】

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、青島俊作が室井慎次との信頼関係を感じながら語った名セリフです。現場を振り回す上層部がいる組織に身を置く青島だからこそ、リーダーを信じることの大切さが伝わる一言。「まさにその通り」「リーダーを信じているからできること」といった共感の声が寄せられました。

・「優秀なリーダーがいれば、組織も結果が出せる。リーダーに振り回される現場のメンバーが言うからこそ、価値を感じられるセリフだと思う」(51歳女性)

・「リーダーを信じているから言えることだから」(42歳男性)

・「本当にその通りだと思うから」(42歳女性)



6位「事件に大きいも小さいもない」【恩田すみれ】

6位に入ったこの言葉は、ドラマ『踊る大捜査線』で、恩田すみれが事件の大小で扱いを変えようとする考えに対して語った名セリフです。どんな事件でも被害者にとっては重大な出来事であるという、刑事としてのプロ意識が込められているセリフには、多くの共感の声が集まりました。また、家庭内の問題にも当てはまると感じたという声も寄せられました。

・「プロ意識を感じるいいセリフだと思う」(44歳男性)

・「被害者にとってはその通りだと思うから」(46歳女性)

・「自分の家庭内問題にも当てはまるなと感じた」(48歳女性)

・「感動したし、好きなセリフ」(48歳女性)



7位「正義なんてのは胸に秘めておくぐらいがいいんだ」【青島俊作】

7位に入ったこのセリフは、2012年の映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』で、青島俊作が正義を振りかざすことの危うさについて語った名セリフです。派手に正義を主張するのではなく、自分の信念として胸に秘めて行動する青島の生き方が表れています。

1997年のドラマ第2話で和久平八郎刑事が青島に告げた「正義なんて言葉は口に出すな。死ぬまでな。心に秘めておけ」と言う言葉とも呼応しており、青島の成長を感じさせるセリフでもあります。

・「正義を前面に出す人って、たいていロクなもんじゃないから」(43歳男性)

・「シンプルにカッコいい台詞だと思いました」(37歳女性)

・「オーラが出て格好よかったから」(48歳男性)

・「共感できるところが多いと思った」(27歳男性)



7位「現場の君たちを信じる」【室井慎次】

同率7位となったこのセリフ「現場の君たちを信じる」は、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、室井慎次が現場の刑事たち全員に向けて語った名セリフです。上層部からの圧力や困難な状況に直面しながらも、青島俊作ら現場の仲間を信じ、彼らの判断と行動を尊重する室井の姿が描かれます。

・「上司の鑑だと感じたため」(49歳男性)

・「今の上司に聞かせてやりたい名言だから」(45歳男性)

・「室井さんのあのセリフは何度見てもジ～ンとしますね」(43歳女性)

・「鳥肌が立ったシーンだったから」(41歳男性)



9位「俺たち下っ端はな、あんたが大理石の階段をのぼっている間、地べたを這いずり回っているんだ。文句も言わず、命令通りにな」【和久平八郎】

ランキング9位のこのセリフは、映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』で、和久平八郎が警察上層部に対して放った名セリフです。現場で苦労する刑事たちの思いを代弁し、仲間を思う和久の姿に共感のコメントが寄せられました。

・「和久さんの名言であり、心に響きました!」(47歳男性)

・「仲間を思う、説得力がある言葉」(49歳男性)

・「現実のことを代弁してくれたように感じた」(48歳男性)



9位「お前も正しいことをやりてえか。自分のやりたいようにやりてえか。だったら偉くなって警視庁に行け。30年、平をやってきた俺の結論だ」【和久平八郎】

同率9位に選ばれたこのセリフは、ドラマ『踊る大捜査線』7話で、和久平八郎が若い刑事たちに語った言葉です。現場の刑事が正しいことを貫くには、権限を持つ立場になる必要があるという、長年の経験に裏打ちされた人生訓。「実生活でも実感する」と共感を集め、いかりや長介の印象的な演技も記憶に残る名セリフです。

・「社会の道理のような言葉だから」(32歳男性)

・「実生活において同じことを実感している」(45歳男性)

・「いかりやさんのセリフが印象に残っているから 」(48歳女性)



『踊る大捜査線 』シリーズの主要人物

人物名 特徴や性格 青島俊作(織田裕二) 敏腕営業マンから脱サラして刑事へと転職した異色の経歴の持ち主。出世に興味を持たず、現場の駒として事件解決に貢献するという信念を持つ所轄の異端児 室井慎次(柳葉敏郎) 秋田県出身のキャリアである警察官僚。東北大学出身で警察組織の中では少数派的存在。所轄刑事が活動しやすいよう、警察組織の改革を目指している 恩田すみれ(深津絵里) 湾岸署刑事課盗犯係所属の刑事。かつてストーカーに狙われ、心身に傷を負った経験を持つ。女性に暴力をふるう男性を許さない、強い正義感の持ち主 和久平八郎(いかりや長介) 湾岸署刑事課強行犯係から、定年後は刑事課指導員となったベテラン刑事。刑事となったばかりの青島に、刑事とは何かを叩き込んだ大ベテラン 真下正義(ユースケ・サンタマリア) 警察幹部を父に持つ東大法学部卒のエリート警察官僚。警視庁初の交渉人となる。エリートだが気さくで湾岸署員たちとも仲がよい 柏木雪乃(水野美紀) 真下正義の妻となった女性警察官。かつて父親が殺人事件の被害者となり、湾岸署と接点を持ったことが、警察官を志すきっかけとなった 中西修(小林すすむ) 湾岸署刑事課盗犯係長で、すみれの上司。すみれを呼ぶときに「恩田君恩田君恩田君!」と名前を連呼するという癖がある 魚住二郎(佐戸井けん太) 湾岸署刑事課強行犯係係長から湾岸署刑事課課長になった管理職刑事。語学が堪能でフィンランド人の妻がいたが、やがて別居した 神田 総一朗(北村総一朗) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署の署長だったが、定年し湾岸署の指導員となる 秋山晴海(斉藤暁) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署の副署長だったが、定年し湾岸署の指導員となる 袴田健吾(小野武彦) スリーアミーゴスの一員。かつては湾岸署刑事課課長で青島の上司だったが、出世して湾岸署の副署長となる 木島丈一郎(寺島進) 警視庁刑事部捜査一課特殊犯捜査一係(SIT)専任管理官。派手なシャツとサングラスをかけたコワモテの刑事。まっすぐな人柄から、警察内部では慕われている 灰島秀樹(八嶋智人) 灰島法律事務所の所長で、裁判に勝つために手段を選ばない弁護士。かつて、逮捕された室井慎次を徹底的に追い詰めた

『踊る大捜査線』シリーズとは

『踊る大捜査線』シリーズは、1997年に放送されたテレビドラマを起点とする人気刑事ドラマシリーズです。織田裕二演じる青島俊作を中心に、所轄署である湾岸署の個性豊かな刑事たちが事件に立ち向かう姿を描いています。現場の刑事と警察組織上層部との対立や、青島と室井慎次の信頼関係など、熱い人間ドラマも魅力。映画化もされ、「事件は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」など数々の名セリフを生み出しました。

この作品登場以前の日本の刑事ドラマは、主人公が所属する警察署や捜査現場を中心に物語が展開していましたが、本作では、現実の事件捜査の様子を取り入れ、「所轄(現場)」と「本部(警視庁上層部)」を明確に対比して見せました。警察官をヒーローとして描くのではなく、組織のコマとして描く人間として描き、その苦悩や人間関係などにスポットを当てた点で、以降の刑事ドラマに大きな影響を与えたエポックメイキングな作品です。

『踊る大捜査線 』に出てくる名言や名セリフを紹介しました

本作では、『踊る大捜査線』シリーズに登場する名言や名セリフを紹介しました。組織の中で働く刑事たちの苦悩や信念を表す名言が多数登場します。また、長く続くシリーズだけあって、シリーズ開始直後に和久刑事が青島刑事に対して発したセリフが、15年の時を経て形を変えて青島刑事から発せられるなど、シリーズの歴史を感じさせる展開も多数。

最新映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』を楽しむためにも、ぜひ彼らの名言をチェックしてみてください。

調査時期: 2026年5月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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