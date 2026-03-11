働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

→✅「笑って許して! ビジネスマナーの失敗エピソード」1話から無料でイッキ読み!

■「間違い電話をした…」(男性／57歳)

マンガのネタは筆者が過去に経験したもので、「間違い電話」を装って『大量にOA機器を買い付けたので安く販売できます!』という電話の押し売りに遭遇したことがあります。『これも何かのご縁では?』としつこかったのですが、当然ながらそんなマナー違反の会社から買うことはありません。当たり前ですが、本当に間違い電話をした場合は丁寧に謝罪しましょう。

調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート