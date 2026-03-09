働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

→✅「笑って許して! ビジネスマナーの失敗エピソード」1話から無料でイッキ読み!

■「失礼なメールを送ってしまった…」(男性／45歳)

ビジネスメールはしっかりと敬語を使うのが基本で、相手を怒らせるような乱暴な文面はNGです。ただ、対面の会話や電話と違って感情が伝わりにくいため、冷たく無責任な印象を与えてしまったり、正論を書いたら嫌みにとらえられることもあります。送信する前に、相手の身になって読み返すことも大事ですね。

→✅「笑って許して! ビジネスマナーの失敗エピソード」1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート