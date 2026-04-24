マイナビは4月20日、「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を発表した。調査は2025年10月1日～2026年3月23日、2027年卒業予定の大学生・大学院生34,905名(文系男子11,531名、文系女子14,449名、理系男子5,793名、理系女子3,132名)を対象にWEBで行われた。

文系総合ランキングでは、「ニトリ」(1,043票)が4年連続で1位に輝いた。続いて、前年3位の「味の素」(638票)が2位に、前年4位の「伊藤忠商事」(530票)が3位にランクアップ。4位には、前年10位の「コナミグループ」(449票)がジャンプアップした。そのほか、5位「セガ」(441票)、8位「トヨタ自動車」(407票)、「Sky」(396票)が新たにトップ10入りしている。

理系総合ランキングでは、1位「味の素」(460票)、2位「Sky」(331票)、3位「KDDI」(270票)という結果に。また、前年115位だった「ダイキン工業」が大きく順位を上げ6位に。そのほか、「本田技研工業(Honda)」が前年13位から4位、「デンソー」が前年10位から7位、「トヨタ自動車」が8位をキープするなど、自動車関連が存在感を示す結果となった。

業種別にみると、「食品・農林・水産」のトップは「味の素」で、断トツの1,098票を獲得。続く2位は「サントリーグループ」(443票)、3位は「アサヒグループ」(365票)という結果に。

「電子・電気機器」のTOP3は、1位「アイリスオーヤマ」(484)、2位「パナソニックグループ」(401)、3位「キヤノン」(292)となった。

「銀行・証券」のトップは、「みずほフィナンシャルグループ」で455票を獲得。次いで、「三菱UFJ銀行」(291)、「野村グループ」(212)が上位に。

「クレジット・信販・リース・その他金融」では、1位「日本住宅ローン」(327)、2位「アコム」(169)、3位「ジェーシービー(JCB)」(84)となった。