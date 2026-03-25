マイナビ主催の「就職EXPO」が3月23日、東京ビックサイトで開催された。数多くの企業がブースを構える中、ひときわ熱気に包まれていたのが日本住宅ローンのブースである。

日本住宅ローンは「2026年卒大学生就職企業人気ランキング」の業種別ランキング(その他金融)で第3位を獲得するなど、年々学生の注目を集めている。この日、ブースで行われた説明会も常に満席で、多くの立ち見が出るほど盛況を誇っていた。

融資残高は2.3兆円! 日本住宅ローンの「圧倒的な安定性」

日本住宅ローンの担当者は説明会冒頭、金融業界における同社の立ち位置について解説。一般的な銀行や証券、保険とは異なり、同社は住宅ローンに特化した金融機関「モーゲージバンク」という業態を採用している。

「実はモーゲージバンクは、まだ日本には30社ほどしかない、非常にニッチな業態です。ただし欧米、特にアメリカなどでは、住宅ローンを借りる際、非常に一般的な存在として知られています」

金融業界と聞くと、全国転勤や営業中心の働き方をイメージする学生も少なくない。しかし担当者は「我々は東京の新宿マインズタワーに拠点を置く、東京1拠点のみの働き方です。外回りの営業もなく、転勤もありません。業界内ではかなり働きやすい環境だと言えます」と話し、転勤に対する不安を払拭した。

説明会の中で強調されたのが、その安定した経営基盤だ。「どんなに好きな仕事でも、生活に不安があっては楽しめません。我々の背後には大手ハウスメーカー4社という強力な株主がおり、顧客の99%がそのハウスメーカーで家を建てた方々です」と担当者は説明する。

現在、同社の融資残高は約2.3兆円。従業員数は約170名と少数精鋭ながら、地方銀行と比べてもトップクラスの規模だという。

「仮に今日、新しい住宅ローンの提供をやめたとしても、この2.3兆円の残高がある限り、毎月利息や手数料としての収益が入ってきます。この収益性の高さもあって、日本格付研究所からは『A+』をいただき、『大手企業と同等の安全性がある会社だよ』と評価されています」

特徴的なのは、ビジネスモデルだけではない。理念面でも、一般的な企業とは異なる価値観を掲げている。

「我々の株主はハウスメーカーなので、配当はいりません。良い家が売れることが一番うれしいんです。株式会社でありながら、過度な利益の追求を必要としないというのも大きな特徴ですね」

日本住宅ローンは利益が出た場合でも配当として株主に還元するのではなく、住宅ローンの金利を下げたり、システム投資に回したりすることで、顧客やハウスメーカーに還元する方針を取っている。

この考え方は商品開発にも反映されており、同社では現在20種類以上の住宅ローン商品を扱っているが、中には利益率が高くないものも含まれているという。

「たとえば、働く独身女性向けの『MCJ KOMACHI』や、50〜60代の方しか借りられない商品など、利益が薄くてもニーズがあれば開発します。『いい家を』『いいローンで』というミッションのもと、お客様の夢を支えることを最優先にしています」

安定した基盤を持つ一方、挑戦的な姿勢も崩さない。民間金融機関として初めて「フラット35」を取り扱ったり、住宅ローン契約の電子署名化を推進したりするなど、先進的な取り組みを続けてきた。

これらの取り組みを支えているのが、社内の「プロジェクト業務」という仕組みだ。部署を問わずメンバーを募り、課題解決や新しい取り組みを進めていく制度である。

「現在、社内には約70のプロジェクトが動いています。特徴的なのは、20代や30代の若手が主体となっている点です」と担当者は話す。中には12部署から28名が参加する大規模な新商品開発プロジェクトもあり、そのリーダーを20代や30代の社員が務めているという。入社1年目からプロジェクトに参加するケースもあるなど、若手の視点やアイデアが積極的に取り入れられる風土が根付いているようだ。

大手ハウスメーカーをバックボーンに持つ安定した経営基盤と、必要以上の利潤を追求しないというクリーンな理念。日本住宅ローンが就活生から注目を集めるのは、確かな基盤の上で挑戦できる環境への期待感が背景にあるのかもしれない。