気象庁が最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と命名し、今夏の全国的な猛暑や衣替えの早期化予測。この傾向を受けて、青山商事はビジネスウエアの売り上げが「形式」から「効率・快適さ・タイパ(時短、イージーケア)」重視のアイテムに移行していることを発表した。

年度別ビジネスTシャツ売上推移

同社が展開する「洋服の青山」では、ビジネスTシャツの需要が6年で約9.7倍、ポロシャツが約3.5倍に拡大するなど、ビジネスパーソンの価値観の変化が顕著に現れている。

年度別ポロシャツ売上推移

この需要の前倒しと拡大に対応するため、同社は今季、ポロシャツで前年比130%、ビジネスTシャツで前年比140%という過去最大規模の供給体制を整え、機能性と品格を両立した夏の新スタイルを提案する。

過酷な暑さのなかでもビジネスシーンにふさわしい誠実さを保てるよう、ディテールにこだわったメンズアイテムを展開する。「進化系ビジネスTシャツ」(3,289円～4,389円)は、ジャケットの襟裏を皮脂汚れから守るために後ろ襟を高くした独自設計を採用した。高密度な肉厚素材を使用することで、一枚着でも透けにくく商談時でも身だしなみを維持できる仕様となっている。

進化系ビジネスTシャツ

「高機能ポロシャツ」(4,389円)は、着用時の瞬間のひんやり感を叶える接触冷感機能と、汗のベタつきを抑える吸汗速乾機能を搭載。ビジネスシャツの縫製技術を取り入れた立体襟仕様にすることで、ジャケットなしのスタイルでもきちんとした印象を演出する。

高機能ポロシャツ

レディース向けには、「暑くてもジャケットが必須」というフォーマルなシーンや、オフィシャルな場に寄り添う快適なアイテムを展開する。

「半袖ダブルジャケット」(1万4,190円)は、接触冷感、吸汗速乾、防シワ、UVカットなど、夏に嬉しい8つの機能を搭載したジャケット。過酷な暑さの中でもジャケットを脱げない重要な商談シーンなどに対応する、夏の新たな正装として提案する。

半袖ダブルジャケット

「袖だけシアーニット」(4,389円)は、身頃を透けない設計にしつつ、袖のみをシアー素材にすることで、露出を抑えながらも涼しげな抜け感を両立した。首周りの品格を維持するハイネック仕様に仕上げている。