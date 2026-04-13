働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

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■「転職先で電話応対した際、前の社名を名乗ってしまった…」(男性／45歳)

転職をした方の中には、慌てて電話に出たら前の会社名を名乗ってしまう人もいるのではないでしょうか?マンガのネタのように、ワザと前の立派な会社名を出して自分を大きく見せようとするなんてことはお勧めできません。(実際にいましたが……)

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調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート