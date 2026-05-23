青山商事は、2025年11月の発売開始からわずか6カ月で累計販売着数6万着を突破した全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』の好調を受け、5月14日にメンズ・レディースの夏モデルを発売した。

『みんなのスーツ』は、手に取りやすい価格帯と、ビジネス・カジュアル問わずあらゆるシーンで気軽に着用できる「良質できちんと見えする」スタイルを両立したシリーズ。低価格でありながら、テーラードの知見を活かした立体製法により、美しいシルエットを提供する。「2026年上半期ヒット大賞（アパレル部門）」を受賞した。

「夏モデル」は、「ジャケット必須のシーンでも涼しく過ごしたい」「汗のベタつきや暑さを軽減したい」という夏特有の要望を受けて開発した。

「メンズスタイル」(1万2,980円)では、オールシーズンモデルで好評だった吸汗速乾などの夏に嬉しい機能を維持しながら、より涼しさを追求した設計にシフトした。背裏・袖裏を省いた軽量設計により、スーツ特有の重さや蒸れを徹底的に解消。まるでカーディガンのように軽い着心地を実現した。カラーはブラック、ネイビー。

「レディーススタイル」(ジャケット 7,590円、パンツ 5,390円))では、夏のビジネスシーンを快適かつスマートにサポートするため、肌を守り不快感を抑える高機能素材を採用した。「接触冷感」「吸汗速乾」「UVカット」により、強い日差しや汗によるベタつきをシャットアウトする。カラーはチャコールグレー。

洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストアで販売している。