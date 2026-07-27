資産運用に取り組む人の中には、ストレスを感じる場面が増えたという人もいるのではないでしょうか。

たとえば、日々の相場の動きや運用成績が気になったり「より良い投資先があるのではないか…」と不安になったりすることもあるかもしれません。

将来の暮らしを豊かにするための資産運用によって、現在の心の「リソース」が削がれているとすれば、あまり望ましい状態とは言えません。

今回は、資産運用における心理的なストレスと、その改善策について解説します。

いつの間にか疲れていない? 長期投資にも大切な「メンパ」という視点

最近、コスパ(コストパフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)に続き、心の安定や精神衛生上の効果を重視する「メンパ(メンタルパフォーマンス)」という考え方が注目されています。

単に効率の良し悪しや費用の高低ではなく、自分の心を安定させたり気分を上げたりするかどうかという視点を指します。

「家賃は少し高くなるけれど、満員電車のストレスを避けたいから、職場の近くに住む」とか「お金はかかるが、疲れた頭で献立を考えるストレスをなくしたいので外食で済ませよう」といった考え方が当てはまるでしょう。

将来のための資産運用はコツコツ続けることが大切ですが、日々の値動きに一喜一憂して心のリソースを削られると、知らず知らずのうちに続けることが負担になってしまうかもしれません。

たとえば「株価が大きく動いたというニュース速報を受け取ると、仕事中でも自身の運用状況が気になってしまう」とか「経済ニュースを見て慌てて売買した結果、予想とは反対に相場が動いてしまい後悔した」など、思い当たる場面はないでしょうか。

本来は仕事や生活に向けたいエネルギーを消耗しないためにも、資産運用において「メンパ」の視点は大切だと考えます。

「頑張るほど成果が出る」とは限らないのが資産運用

ストレスを感じるとしても、勉強や仕事のように努力して向き合うことで成果につながるのであれば、リソースを割く価値はあるかもしれません。

しかし、資産運用においてはかけたリソースに比例して利益が出るとも限りません。

日々、経済ニュースやSNSなどで情報を集めて分析し、将来有望と思われる企業の株式を買ったとします。

予想どおり値上がりしていけば利益を得ることができますが、逆に値下がりして損をしてしまうかもしれません。

あるいは予想通り値上がりしたものの「いつ売ればいいか悩む」という人もいるでしょう。

様々な情報を集めて分析し「そろそろ下がるのでは」と考えて売ったとしても、予想に反して値上がりし続け、売らなければ得られていたはずの利益を逃してしまうこともあります。

また、多くの時間と手間をかけて情報を収集し緻密に分析して買った銘柄よりも、「何となく」買った銘柄の方が大きく値上がりする、というのもよくある話です。

リソースを割いて向き合った結果、自分の資産が目減りしたり想定していた利益が得られなかったりしたら、ストレスだけが溜まっていくのではないでしょうか。

メンパの良い資産運用で自分にしかできないことに集中しよう

資産運用に向き合うことでメンパが低下しているとすれば、心のリソースを割かなくても続けられる仕組みをつくることをおすすめしたいです。

たとえば、資産運用サービスのアプリからの通知や経済ニュースの速報が届かないように、設定をオフにすることも一案です。

資産運用は本来、将来の自分を豊かにし、人生の選択肢を増やすための手段です。将来のために現在の幸福度や心のゆとりが削られてしまわないよう、自分のタスクリストからあえて外す戦略をとってみてはどうでしょうか。

時間だけでなく心にもゆとりを持つことで、仕事やプライベートなど、いま、大切にしたいことに心から全力で向き合えるようにすることをおすすめしたいです。