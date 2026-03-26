前回は、将来の自由や選択肢を広げるために、まずは現在のお金の「使い道」を3つに仕分けることを提案しました。

ただ、お金の使い道を「すぐに使うお金」「数年以内に使うお金」「将来、使うお金」に仕分けようとしたものの、実際は「日々の生活で手一杯で、すぐに使うお金にしか回せていない」と気づいた人も多いのではないかと思います。

そこで今回は、現在の自分だけでなく、将来の自分にもお金を回すことができるよう、「すぐに使うお金」を解剖するとともに、ストレスなく支出を見直すコツについて解説します。

「すぐに使うお金」を3つに分類 「浪費」かどうかの見極めを

「すぐに使うお金」を解剖してみると、さらに3つに仕分けることができます。

1つ目は「消費」です。これは、家賃や光熱費などの固定費を中心としたもので、生活に不可欠な支出です。

2つ目は「浪費」です。いわゆる「無駄遣い」で、衝動買いや、本当は参加したくない飲み会代など、支払ったお金に対して、得られた価値が伴っていない支出を指します。

そして3つ目は「投資」です。資格取得、書籍代、健康維持のための寝具代など、将来の自分を豊かにする支出のことを言います。

一見、「浪費」に見える娯楽や趣味であっても、それが明日への活力や働く意欲に繋がっているなら、それは暮らしに不可欠な「消費」や、自分を整える「投資」にもなり得ます。

「なぜ、これにお金を使うのか」や「お金を使っただけの価値を得られているか」という観点で、どれに仕分けられるか考えてみましょう。

まずは固定費から 「隠れ浪費」を見直そう

3つに仕分ける中で注意したいのは、自分では「消費」や「投資」だと思っているものの中に、実は「浪費」が紛れ込んでいる場合もあり得るということです。

たとえば、仕事で着る服を買うのは「消費」ですが、結局、一度も着ないのであれば、それは結果的に「浪費」となります。

スキルアップのために買った高額な教材も、手をつけずに放置してしまえば「投資」ではなく「浪費」に成り下がってしまうでしょう。

このような「隠れ浪費」も含めて仕分けることができたら、支出の見直しに取りかかります。

中でも、真っ先に手をつけてほしいのが、「消費」の中の固定費に紛れ込んでいた「隠れ浪費」です。

固定費は、家賃や保険料、通信費、光熱費、サブスクリプションサービスの費用などです。

一度、契約すると生活に欠かせない「消費」だと思い込んでしまいがちですが、いつの間にか支払っているお金に見合う価値を得なくなり「浪費」に成り下がっていることがあります。

たとえば、月1回しか通えていないのに「月額1万円で通い放題」のジムの会員になっていたり、「最初の1か月は無料」という動画配信サービスを全く見ないまま契約し続けていたり…。

固定費に紛れていた「隠れ浪費」を見直すことは、ひと月でみると少額に思えるかもしれません。

ただ、一度見直せば、その後は努力をしなくても節約効果が持続し、積み重なることで大きな金額になっていきます。

たとえば、月1回しか通えていないジムを、1回2,000円を支払う都度払いのプランに変更するとします。

月々に浮くお金は8,000円ですが、年単位でみると9万6,000円にもなるのです。 また、食費や遊興費などの変動費と異なり「我慢して節約している」というストレスを感じにくいというメリットもあります。

固定費の見直しで浮いたお金は預貯金に回したり、資産運用に回すことも考えてみましょう。

「すぐに使うお金」を仕分け、見直すことで、現在の自分にとって本当に必要な支出だけを残すことをおすすめします。

自分が価値を感じるモノやコトにお金を 判断軸を磨いていこう

「すぐに使うお金」を整理していくプロセスは、単に節約をするということではありません。

「自分が何に価値を感じ、何に価値を感じないか」という判断軸を磨いていく作業でもあります。

自分なりの判断軸を持つことができれば、メリハリのあるお金の使い方をしていくことができるでしょう。

では、価値を感じるお金の使い道とは、どのようなモノやコトなのでしょうか。たとえば「周りが買ったから」とか「安売りしているから」といった理由で買ったモノは、一時的な満足感は得られても、長続きしないことが多いものです。

一方、「時間的な余裕を生むために」とか「健康を維持するために」のように、自分の暮らしを本質的に豊かにするためにお金を使うと、後悔することが少ないでしょう。

お金を使ったあとの満足感や納得感が続きやすいモノやコトについては、次回、詳しく解説したいと思います。