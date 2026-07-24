お金が貯まる人は必ずしも高収入というわけではありません。実は、日頃から使う言葉や考え方に共通点があるといわれています。何気ない口癖は行動や習慣にも影響を与えるもの。

本記事では、お金が貯まる人にみられる口癖や特徴、今日から真似したい習慣についてわかりやすく紹介します。

お金が貯まる人の口癖

お金が貯まる人の口癖

普段何気なくつかう言葉には、その人の考え方や価値観が表れます。特に、お金との向き合い方は日々の口癖に表れるものです。

お金が貯まる人は、一度立ち止まって冷静に判断する言葉を自然に使っています。言葉は意識や行動に影響を与えるため、口癖を見直すことがお金のつかい方を変える第一歩になるでしょう。

「本当に必要かな?」

金が貯まる人は「本当に必要かな?」と自分に問いかける習慣があります。欲しいと思っても感情だけで判断せず「本当にないと困るものなのか」「ほかのもので代用できないか」など、要否の基準で冷静に考えます。

日頃から「ほしい」と「必要」を区別する意識が身についているため、無駄な出費を自然と減らせるのです。

「予算内で考えよう」

お金が貯まる人は、まず予算を決めてから買いものをします。「余ったら貯金する」のではなく、「予算内でやりくりする」という考え方が身についているため、浪費を防げるのです。

限られたお金を計画的につかう意識が、無理のない貯蓄につながります。

「長く使えるものか?」

価格だけで判断しないことも、お金が貯まる人の特徴です。安さだけで選ぶと、すぐに壊れたり飽きて使わなくなったりして、結果的に出費が増えることがあります。そのため「長く使えるものなのか」「価格に見合う価値があるか」を基準に選びます。

目先の安さではなく、長期的なコストパフォーマンスを重視することで、無駄遣いを防げるでしょう。

「ありがとう」「おめでとう」

お金が貯まる人は「ありがとう」「おめでとう」といった前向きな言葉を使う傾向があります。感謝の気持ちを忘れず、人の成功を素直に喜べる人は、お金に対しても健全な価値観を持ちやすいものです。

お金は生活を豊かにするための手段です。日頃から前向きな言葉を意識することが、豊かな人生への第一歩につながるでしょう。

「自分への投資になるかな?」

お金が貯まる人は、ただ出費を減らすのではなく、将来の自分にとってプラスになるかを考えてお金を使います。例えば、仕事に役立つ資格の取得やスキルアップ、健康維持のための運動などには、必要に応じてお金をかけるでしょう。

一時的な出費が増えるとしても、資格を取得することで給料が上がる可能性が見込めるのであれば、長期的には収入はプラスになるため、それは“自分への投資”になります。

目先の金額だけでなく、将来得られる価値まで考える姿勢が、上手なお金の使い方につながるのです。

お金が貯まる人に共通する特徴

お金が貯まる人の共通点はどこにあるのでしょう

お金が貯まる人は、口癖だけでなく普段の行動や考え方にも共通点があります。収入の多さだけで決まるのではなく、お金をどう使い、どう増やすかという価値観が大きく影響するのです。ここでは、お金が貯まる人に共通する代表的な特徴を紹介します。

仕事やお金に感謝の気持ちをもっている

お金が貯まる人は、毎月の給与や仕事そのものを当たり前とは考えません。収入は自分の努力だけでなく、会社や取引先、お客さまなど多くの人との関わりによって得られるものだと理解しています。そのため、お金を粗末に扱わず、一円一円を大切に使うという意識が自然と身についています。

必要なときは思い切ってお金を使う

お金が貯まる人は、なんでも節約するわけではありません。本当に価値があると判断したことには、思い切ってお金を使います。資格取得や勉強、新しい体験など、自分の成長につながる支出は「自己投資」と考えているのです。

また、ボーナスや臨時収入もただ浪費するのではなく「価値のあるお金の使い方」を意識しています。経験や学びへの投資は、将来の可能性を広げてくれるでしょう。

将来を見据えて行動している

お金が貯まる人は「今」だけでなく、5年後、10年後の暮らしを見据えて行動しています。「老後のために毎月貯める」「旅行資金を準備する」など、具体的な目標があるため、お金を使う判断基準が明確です。

また「今の満足よりも将来につながることにお金を使おう」という考え方も特徴です。目先の満足ではなく、長期的な安心を優先する姿勢が資産形成につながっています。

お金が貯まらない人によくある口癖

あなたのその口癖が考え方に影響を与えているかもしれません

お金が貯まらない人にも、共通する口癖があります。何気なく発している言葉が考え方に影響し、その考え方が行動となって表れるためです。無意識のうちに浪費しやすい思考になっていないか、一度振り返ってみましょう。

「頑張ったから買っちゃおう」

仕事や家事を頑張ったご褒美として買いものをすること自体は悪いことではありません。しかし、それが毎日のように続くと「頑張ったから」といういい訳で出費が増えてしまいます。「せっかくだから買おう」と考える癖も同様です。

ご褒美を設けるなら「月に1回だけ」「予算は5,000円まで」など、自分なりのルールを決めることが大切。

「安いから買おう」

「半額だから」「セールだから」という理由だけで買いものをすると、必要のないものまで増えてしまいます。本来は買う予定がなかったものまで購入してしまえば、節約どころか出費は増える一方です。

価格ではなく、「本当に必要か」「長く使えるか」を基準に考えることが、お金が貯まる人との大きな違いといえます。

「どうせ貯まらない」

「お金がない」「どうせ貯まらない」が口癖になっている人は要注意です。こうしたネガティブな言葉を繰り返していると、「貯金しても意味がない」「節約しても変わらない」と考えやすくなり、改善するための行動を起こしにくくなります。

一方で、お金が貯まる人は「今月は1,000円だけでも貯めよう」「少しずつ続けよう」と前向きに考えます。大切なのは完璧を目指すことではなく、小さな成功体験を積み重ねることです。

今日から真似したいお金が貯まる習慣

できることからコツコツ始めればお金が貯まる習慣が身につくはずです

お金は一日で貯まるものではありません。だからこそ、毎日の小さな習慣が将来の家計を大きく左右します。今日から始められることをひとつずつ取り入れてみましょう。

買い物前に一度考える

ほしいものを見つけても、その場ですぐに購入せず、一度時間を置く習慣をつけましょう。たとえば翌日まで待ったり、買いものリストに入れて後日見直したりすると、冷静に判断しやすくなります。

時間を味方につけることで、衝動買いを防ぎ、本当に必要なものだけを選べるようになるでしょう。

お金の使い道を記録する

予算を立てても、お金の使い方を振り返らなければ改善にはつながりません。家計簿や家計管理アプリで支出を記録すると、「コンビニ利用が多い」「不要なサブスクに料金を払い続けていた」など、無駄な出費が見えてきます。

記録する目的は節約ではなく、お金の流れを把握し、次の行動に生かすこと。定期的に見直せば、自分に合った家計管理の方法も見つけやすくなるでしょう。

小さな目標を決める

「100万円貯める」という大きな目標だけでは、途中で挫折しやすくなります。まずは「毎月5,000円貯金する」「外食を月2回減らす」など、達成しやすい目標を設定しましょう。小さな成功体験を積み重ねることが、長く続く習慣づくりにつながります。

お金を使う基準をもつ

お金が貯まる人は、人と比べるのではなく、自分の価値観を大切にしてお金を使います。「見栄で買う」「流行だからほしい」ではなく、自分にとって価値があるかどうかを基準にしています。将来の暮らしをイメージしながら、自分なりのお金を使うルールをもてば、納得感のある選択ができるようになります。

お金が貯まる人は口癖から違う

お金が貯まる人は、必ずしも高収入というわけではなく、毎日の言葉や考え方、行動を積み重ねているのです。言葉が変われば考え方が変わり、行動や習慣も自然と変わっていくものです。その積み重ねが、家計や人生の差につながります。

お金との付き合い方を変えたいなら、まずは今日から口癖を見直してみましょう。豊かな未来は、毎日使うひとつひとつの言葉から始まります。