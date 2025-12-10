資産運用を始めてみた、あるいは始めたいと考えたものの、「どれくらいの金額を投資したらよいか、わからない……」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。現在の運用状況で将来、必要な資金を確保できるのかがわからず、漠然とした不安を抱えている人もいるでしょう。

一方で、「将来を豊かにしたい」と資産運用に資金を回し過ぎてしまい、現在の生活が窮屈になっているという人もいるかもしれません。

こうした、現在から将来に至るまでのお金に関する不安や悩みを解消していく上で、知っておいてほしいのが「ファイナンシャル・ウェルビーイング」という考え方です。 詳しく解説します。

「ファイナンシャル・ウェルビーイング」とは

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは、お金についての不安を抱えず安心して生活できる状態を指します。もう少し詳しく言えば、目の前の暮らしに必要なお金があり、かつ、将来の備えにも不安はなく、人生を楽しむための幅広い選択ができる状態です。

単にお金がたくさんあるということではなく、現在から将来にわたって「この水準でやっていける」という感覚を持てるかどうかが指標となります。

現在から将来に至るまでのお金に関する不安を減らすには、足元の収支をきちんと管理した上で、生涯にわたって収支の見通しをある程度持っておくことが大切です。

日々の収支をきちんと把握し、見直すことで、現在の暮らしを豊かにする趣味や学びなどに回せる資金を捻出したり、将来のための貯蓄や資産運用にお金を回す余裕が生まれる可能性があります。

将来については、住宅の購入や子どもの教育費、老後資金など、大まかなライフイベントを洗い出し、その時点の想定収入と必要となる支出に見通しを持つことで、計画的に資産形成をすることができるでしょう。

まずは家計の把握と見直しから - ただし過度な節約は禁物

ファイナンシャル・ウェルビーイングを目指すならば、手始めに現在の家計の把握と見直しから取り組むことをおすすめします。

まずは毎月の収支を明確にし、生活の質を落とさずに削減できる支出を見つけてみましょう。 具体的には、利用していないサブスクリプションサービス、保険料、あるいは携帯料金などの固定費があり得ます。

家計の見直しで浮いたお金は、急に働けなくなった時のための生活費として貯蓄したり、将来のための資産運用に回したりすることができます。

「備えができている」ということが現在の安心感につながるとともに、将来の選択の自由度を高めることにもなります。

ただし、過度な節約による貯蓄や資産運用は、現在の生活を窮屈にしてしまいます。 上手にお金を使うことも考えてほしいポイントです。例えば、友人との交流、趣味にかける費用を極端に減らすと、生活の満足度が下がってしまうかもしれません。

「いま」は、キャリアやプライベートを充実させる上で大切な時期であり、自分への投資も欠かせないのではないでしょうか。

若いうちにスキルアップなどで「お金を稼ぐ力」を身に付けて将来の収入を増やすことができれば、人生トータルでの豊かさの向上につながります。

現在の生活の満足度と将来への備えのバランスを見つけることが、持続可能なファイナンシャル・ウェルビーイングの鍵となります。

将来の「見える化」で漠然とした不安を解消しよう

現在の家計を見直すことで不安を少し解消することができたら、次はご自身のライフプランやマネープランを作成することも検討してみましょう。

社会が多様化する中、結婚や住宅の購入、子どもの進学など、将来、予測されるライフイベントや、イベントが起こり得る時期、そして必要とする金額も多様な選択肢があります。人生において何を大切にするかは一人ひとり異なるため、他人と比べるのではなく、自分にとって最も望ましいプランを考えることになります。

ご自身が思い描くライフプランやマネープランを書き出すことで、漠然とした不安でしかなかったものが目標として目に見えるものになります。そうすることで、どのように備えたらいいかを考えるステップに進むことができ、結果的に現在の不安を解消することにつながるでしょう。

自分一人で計画を立てることが難しいと感じるなら、ファイナンシャルプランナーへの相談や、資産形成をサポートしてくれるツールの活用も有効です。専門家の知見を借りたり、効率的なツールを使ったりすることで、よりスムーズに目標の「見える化」と不安の解消につなげられるでしょう。

お金ときちんと向き合い、「現在」をきちんと管理した上で、「将来」への不安の解消に向けて、できることから取り組んでみましょう。

お金はあくまでも「手段」。収入と支出を上手にコントロールしながら、人生をトータルで豊かなものにすることを目指していただきたいです。