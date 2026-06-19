男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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長男との推しライフ

私と長男は基本的に趣味が合います。

たぶん長男はこれが好きなのでは？と勧めたものはたいてい当たって、一緒に推し活すること約20年。

さすが私が育てただけのことはある！と言いたい所ですが、次男にはスルーされているので、たまたま長男と好みが合いすぎるようです。

そうして何が起きるかというと……

家に常時オタク友達がいる状態になります!

日々更新される新情報を共有して、あーだこーだと語る日々。

時には現場、舞台、遠征にも出かけます。家族旅行じゃなくて遠征なので観光なしのハードな旅です。

同じ世界を好きになっても、推し方にはいろいろとスタイルがあるのでその理解が違うと衝突の原因にもなるのですが、ここも同じで話題にズレがない。

息子なのに、一番のオタク友達になってしまった。息子なのに…

まさか成人した息子とこんな話ができるとは思わず、冗談抜きで深夜2時頃までオタク話をして、旦那から無言の圧力をかけられたりしております。

そんな私の心配事は、これだけ語り合ってたらいつか長男が家を出る時にますます寂しくなってしまうということ!

現状では独り立ちの予定はありませんが、今のうちに長男ともガンガン遊んでおこうと思います。

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