男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

夏から身を守れ!

夏真っ盛りですね。

年々暑くなる気がして、最高気温31℃の夏を知ってるアラフィフからすると辛い季節ではあります。

さてこの季節、無防備で外出するのは命取りということは皆さん御存知の通り。熱中症対策はもちろん、あらゆるものが下り坂のアラフィフもきちんと向き合わなければなりません。

メインの敵は紫外線！

小麦色が当たり前だった世代なので、数十年後の今になってシミだのシワだのが可視化されていますが、せめて今からでも紫外線ブロックしなくちゃ取り返しのつかないことになります。目もすっかり弱くなり、サングラス（もしくはUVコンタクト）じゃないと5分と外を歩けなくなりました。すっかり弱体化しています。

そして首！！

暑けりゃ首も肩も脚も出せばいいじゃない♪…そんな世代じゃないのです！

首に布なんか巻いたら暑いのでは？いやいやいや、ストールは身体を守る鎧です。

室内との寒暖差が激しいので、暑さで汗ばんだ首が冷房で一気に冷える→お腹を下してトイレに駆け込む…一体何度この流れになったことか。

おばさまにストールが人気なのは、単におしゃれだからだけではなく理にかなっていたのですね。

ちなみに冬は冬で寒がりなのでいつもマフラー巻いてるので、結局1年中首を守っているのでした。

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!