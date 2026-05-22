男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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推しマインドにもいろいろ

推し活と言えば恋?

カッコいい～と目をハートにして、年齢に関係なく恋する乙女になる…

それもあります!とっても良いものです!!

でも、恋だけじゃなくて『応援』も推し活のひとつです。

私は40年間途切れずにオタクをやっておりますので、ずっと誰かが好きでした。そりゃあもう推しの姿を見たら「好きだーーーーー」と頭が沸騰しそうになってます。今でもそうです。

ただ、根底にあるのは『応援したい』という気持ちでした。

年齢を重ねるとその比重はどんどん大きくなりました。

子ども達を20年以上間近で応援してきたキャリアが、いつの間にか積み上がっていて、そんな言葉あるのかって感じですけど応援のプロ?でしょうか。

誰かのために時間と心を尽くすことに、一切の迷いがない。

推しがアイドルでも、アスリートでも、俳優でも

彼の、彼女の人生を応援したい

そして、その人生を見せてもらっていることに感謝している

そんな推し活です。

だからといって落ち着いているわけではなく、一喜一憂していることに変わりはなく……

これも子育てと同じですね。

子ども達はまだ家にいて、年齢は大人ですがまだまだ子ども。

最推しである子ども達も、どうか夢が叶いますように!

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