男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

推しマインドにもいろいろ

推し活と言えば恋?

カッコいい～と目をハートにして、年齢に関係なく恋する乙女になる…
それもあります!とっても良いものです!!
でも、恋だけじゃなくて『応援』も推し活のひとつです。

私は40年間途切れずにオタクをやっておりますので、ずっと誰かが好きでした。そりゃあもう推しの姿を見たら「好きだーーーーー」と頭が沸騰しそうになってます。今でもそうです。
ただ、根底にあるのは『応援したい』という気持ちでした。

年齢を重ねるとその比重はどんどん大きくなりました。
子ども達を20年以上間近で応援してきたキャリアが、いつの間にか積み上がっていて、そんな言葉あるのかって感じですけど応援のプロ?でしょうか。
誰かのために時間と心を尽くすことに、一切の迷いがない。

推しがアイドルでも、アスリートでも、俳優でも
彼の、彼女の人生を応援したい
そして、その人生を見せてもらっていることに感謝している
そんな推し活です。

だからといって落ち着いているわけではなく、一喜一憂していることに変わりはなく……
これも子育てと同じですね。

子ども達はまだ家にいて、年齢は大人ですがまだまだ子ども。

最推しである子ども達も、どうか夢が叶いますように!

→前回のエピソードを読む!

「いつの間にか50代!?」子育て卒業! と思ったら…
?『気付けばアラフィフになりまして』を一気読み

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

よしだゆうこ

よしだゆうこ

男子母歴もうすぐ20年超のイラストレーター、漫画家。男兄弟のいる生活を全力で満喫中。 子育てのポリシーは「子どもの好きなものに食いつく」。マンガでわかるデザイン本「デザイナーじゃないのに！」（ソシム）マンガ担当。Twitterでコミックエッセイ不定期更新中。
Twitter：yupoko17

この著者の記事一覧はこちら