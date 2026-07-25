男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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もしかして愛…?

愛ってなんだろう?

…なんてことは考えず日々過ごしています。大好きな人や物に囲まれてありがたいけれど、私はやりたいようにやっているだけ。愛と呼ぶには恥ずかしいな…そう思っていました。

少し意識が変わるきっかけになったのはほんの些細なこと、当たり前だと思っていたことでした。

久しぶりに実家に帰ったら母親が喜んでくれた。

ごく普通の日常です。

でもこれ、当たり前じゃないよね…?

私がただいるだけで喜んでくれる人がいることへの感謝。自分のことだけではなく、そんな人のために時間を使ってもいいんじゃないか。

私は利己的な人間ですから、自分を優先に動きがちです。子育ても私がやりたいようにやってきた。もちろん子どもを最優先に動いてましたが、それも私のやりたいことで、あまり意識はしてません。

本当に些細なことなんですけど、原動力になる視界がぱっと広がった感じです。

我ながら気づくの遅いな!と思うんですけど…

これからは“意識的に”感謝を伝えていこうと思います!

…という話を旦那にしたら

「そんなことよりリビングで寝るのやめて」と言われました。それは…愛なのか??

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