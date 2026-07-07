男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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青春の続き

近所のお庭で綺麗に薔薇が咲いてるのを見て、ふとバラ園を思い出しました。

きっと見頃だろうな～しばらくお天気もいいしな～

旦那と行くか……いや、旦那は薔薇にそんなに興味ないんじゃない？と考えてた所思い浮かんだ10年前の記憶。

私は基本1人で動くのであまり人を誘うことがないのですが、ええやん！とママ友たちを誘ってみました。持ち前のスピーディーさでランチも含めて5分で予定が決まり、10年ぶりのバラ園へ！

やっぱり、オバチャン、花が好きなんですよ笑

薔薇は品種がたくさんあってロマンチックな名前がついてるので、「もし自分が薔薇だったら～」なんて少女のようなネタで盛り上がったり。ちなみに私はマットなアイボリーの薔薇にしました、理由はカッコいいから！

バラ園は10年ぶり、会うのは4年ぶり？の友人たちでしたが、お互いびっくりするくらい何も変わってない。何なら髪形や服装センスも変わってない。10年前ですでに40代ですから、人間10年やそこらでは変わらないな…と痛感しました。

もともとは子どもの幼稚園で会ったママ友で、てんやわんやな子ども達の成長をお互い見守ってきました。すでに子どもが自立して家が夫婦だけになってる友人、子どもが大学生で一人暮らししている友人、うちは2人とも家にいるけどどうなるかわからなかったり。あの頃見えなかった未来が少しずつ決まっていき、現在につながってます。

そんな中でも他愛のない話を延々とできる友達は貴重ですね。

花はいつでも咲いてるので、遠慮なく声をかけていきたいと思います。

これからの老後に向けて、まだ青春は続きますので！

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