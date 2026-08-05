高校2年生の岡部かずあきは中学3年生の時に、自分のことを好きだと思っていた姉の友達があっさり結婚してしまったショックで受験に失敗。二度と恋愛で勘違いしないと誓う。しかし、クラスメイトの佐野さんが何故か見つめてきて……!?

集英社「週刊ヤングジャンプ」連載『私のこと好きじゃなかったのかよ!?』(昆布わかめ)第1巻より一部をご紹介します。

このつづきは、『私のこと好きじゃなかったのかよ!?』(昆布わかめ/集英社)にてお楽しみください!

『私のこと好きじゃなかったのかよ!?』は、「週刊ヤングジャンプ」で連載、コミックス第1巻は7月17日発売です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)昆布わかめ/集英社