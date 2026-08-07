人気イラストレーター・佐倉おりこの世界観を自分だけの色で楽しむことができる『佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみ COLORING & MAKING COLLECTION』が、8月24日にマイナビ出版より発売される。この発売を記念し、直筆サイン色紙がもらえるふたつのキャンペーンを開催する。

「塗り絵コンテストへの応募」「書籍を予約購入」で直筆サイン色紙プレゼントに応募しよう

キャンペーン① 自分の世界を色で表現！ 塗り絵コンテスト

ひとつめのキャンペーンは、佐倉おりこの絵で塗り絵をして応募する塗り絵コンテスト。ベースとなる線画が特設サイトからダウンロードできるので、それに色を塗って、自分のXアカウントでハッシュタグ「#佐倉おりこ塗り絵BOOKで夏休み2026」をつけてポストすればOK。応募は何度でも可能。応募作品の中から選ばれた受賞者2名に、佐倉おりこ直筆のサイン色紙がプレゼントされる。

応募方法

①特設ページのダウンロードリンクから、対象となる塗り絵をダウンロード

②塗り絵を楽しむ

③自分のX（旧Twitter）アカウントで、完成した塗り絵画像にハッシュタグ「#佐倉おりこ塗り絵BOOKで夏休み2026」を付けて投稿

①特設ページのダウンロードリンクから、対象となる塗り絵をダウンロード ②塗り絵を楽しむ ③自分のX（旧Twitter）アカウントで、完成した塗り絵画像にハッシュタグ「#佐倉おりこ塗り絵BOOKで夏休み2026」を付けて投稿 応募期間 ：2026年8月7日（金）～2026年9月7日（月）23時59分

キャンペーン② マイナビBOOKSでの予約・購入で応募

もうひとつのキャンペーンは、塗り絵をしなくてもOK。7月31日（金）～9月7日（月）23時59分のキャンペーン期間に、マイナビBOOKSの商品ページから『佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみ COLORING & MAKING COLLECTION』を予約または購入した人の中から、抽選で1名に佐倉おりこ直筆のサイン色紙がプレゼントされる。紙版／電子版どちらも対象となる。

応募方法

キャンペーン期間中にマイナビBOOKSで『佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみ』を予約・購入すればOK。ただしゲストとしての購入ではキャンペーンの対象外で、マイナビBOOKSへの会員登録が必須となることに注意されたい。

キャンペーン期間中にマイナビBOOKSで『佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみ』を予約・購入すればOK。ただしゲストとしての購入ではキャンペーンの対象外で、マイナビBOOKSへの会員登録が必須となることに注意されたい。 キャンペーン期間 ：2026年7月31日（金）～2026年9月7日（月）23時59分

編集部メモ

佐倉おりこは、圧倒的にかわいい女の子と自身が生み出した「メルヘンファンタジー」と呼ばれる世界観を描く人気イラストレーター。透明感のある色づかい、宝石のようにきらめく瞳、スイーツやリボンに彩られた夢いっぱいのイラストが、少女の頃の気持ちを思い起こさせると人気だ。

そんな佐倉おりこのイラストを“見る”だけでなく、“自分で色をつけて楽しめる”のがこの『佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみCOLORING & MAKING COLLECTION』。塗り絵用の線画だけが収録されているのではなく、見開きの左側に完成見本があり、右側に線画を配置するという構成で、完成見本だけを画集のように鑑賞することもできる。

加えて、コピックとデジタル、それぞれのイラストメイキングも2点収録。作品の印象を大きく左右する配色のコツも丁寧に解説しており、彩色テクニックや色選びのコツも学べる内容だ。「見る・塗る・学ぶ」の楽しさを、B5判112ページとボリュームたっぷりに詰め込んだ1冊となっている。

そして佐倉おりこの直筆サイン色紙をゲットできるかもしれないこのチャンスもお見逃しなく。塗り絵に自身がある人なら、自分の解釈で彩った作品でコンテストに応募するのがオススメ。「塗り絵は少しハードルが高い」という方でも、マイナビBOOKSでの購入・予約キャンペーンなら気軽に参加できるだろう。

「佐倉おりこ塗り絵BOOK 夢色カフェでひとやすみ COLORING & MAKING COLLECTION」書籍情報

著者：佐倉おりこ

価格：書籍版2,310円／電子版：2,310円

判型：B5判

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-8399-91364

発売日：2026年08月24日