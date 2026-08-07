マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年7月20日～8月2日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 宇宙兄弟 小山宙哉 講談社 ヒューマンドラマ 2 元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～ BELF(原作)・bam2bam(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 スーパーの裏でヤニ吸うふたり 地主 スクウェア・エニックス ヒューマンドラマ 4 キングダム 原泰久 集英社 その他 5 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 7 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する 猫子 , 武六甲理衣 , じゃいあん 講談社 ファンタジー・SF 8 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 10 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『宇宙兄弟』、第2位は『元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～』、第3位は『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 3 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉 一迅社 ファンタジー・SF 4 薬屋のひとりごと 日向夏 , ねこクラゲ , 七緒一綺 , しのとうこ スクウェア・エニックス ミステリー・ホラー 5 NANA―ナナ― 矢沢あい 集英社 その他 6 Re:blue 加瀬まつり 集英社 恋愛 7 キングダム 原泰久 集英社 その他 8 野良猫と狼 ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 9 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 10 宇宙兄弟 小山宙哉 講談社 ヒューマンドラマ

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、7月22日に単行本最終第46巻が発売された『宇宙兄弟』。20代男性編1位、20代女性編10位と両方にランクインしています。2007年より『モーニング』(講談社)にて連載を開始した、「宇宙飛行士になる」という約束を交わした南波六太と日々人の兄弟と、宇宙を目指す仲間たちを描いた作品。弟・ヒビトは宇宙飛行士となり月面滞在ミッションに選ばれる一方、兄・ムッタは会社をクビになり無職になるが、弟の手引きで再び宇宙飛行士を目指すことに。

2012年にはテレビアニメの放送と実写映画が公開、2026年4月時点で累計3500万部(既刊45巻、電子含む)を超える大ヒット作です。ムッタとヒビトが歩んだ熱いストーリーを、完結したタイミングで一気に読んでみてはいかがでしょうか。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。