マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年7月20日～8月2日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|宇宙兄弟
|小山宙哉
|講談社
|ヒューマンドラマ
|2
|元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～
|BELF(原作)・bam2bam(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|スーパーの裏でヤニ吸うふたり
|地主
|スクウェア・エニックス
|ヒューマンドラマ
|4
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|5
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|7
|追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する
|猫子 , 武六甲理衣 , じゃいあん
|講談社
|ファンタジー・SF
|8
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『宇宙兄弟』、第2位は『元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～』、第3位は『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～
|尾羊英 , 中村颯希 , ゆき哉
|一迅社
|ファンタジー・SF
|4
|薬屋のひとりごと
|日向夏 , ねこクラゲ , 七緒一綺 , しのとうこ
|スクウェア・エニックス
|ミステリー・ホラー
|5
|NANA―ナナ―
|矢沢あい
|集英社
|その他
|6
|Re:blue
|加瀬まつり
|集英社
|恋愛
|7
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|8
|野良猫と狼
|ミユキ蜜蜂
|白泉社
|恋愛
|9
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|10
|宇宙兄弟
|小山宙哉
|講談社
|ヒューマンドラマ
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、7月22日に単行本最終第46巻が発売された『宇宙兄弟』。20代男性編1位、20代女性編10位と両方にランクインしています。2007年より『モーニング』(講談社)にて連載を開始した、「宇宙飛行士になる」という約束を交わした南波六太と日々人の兄弟と、宇宙を目指す仲間たちを描いた作品。弟・ヒビトは宇宙飛行士となり月面滞在ミッションに選ばれる一方、兄・ムッタは会社をクビになり無職になるが、弟の手引きで再び宇宙飛行士を目指すことに。
2012年にはテレビアニメの放送と実写映画が公開、2026年4月時点で累計3500万部(既刊45巻、電子含む)を超える大ヒット作です。ムッタとヒビトが歩んだ熱いストーリーを、完結したタイミングで一気に読んでみてはいかがでしょうか。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。