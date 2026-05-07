男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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推し活のすすめ(2)

⇒前回「推し活のすすめ(1)」はこちら

私を説明する言葉はいろいろあります。母であり娘であり妻であり、仕事や出身、学歴、さまざまな環境、その他諸々…それらに縛られているとは思っていませんが、一応は足をつけて生きてきました。

が、推し活とは、そんなことはどうでもいいのです。

何かがとても好きで、それを観たい、応援したい。条件はそれだけ！

私が何者であろうがそんなことは関係なく、自由なんです。

自分を取り巻くすべてを取っ払ってただ好きを浴びることの、なんと楽なことか。

これがまた、推しにとっても私が何者かなんてどうでもいいんです。ルールを守ってさえいればすべて自由。推し活なんて好きにやればいいのです。

そんな活動の中で出会う人達

共通点は「同じ人が好き」だけなので年齢も属性も見事にバラバラ！推しがいなかったら一生出会えなかったような人ばかりです。上下関係があるわけではないので皆フラットに友だち。息子と同世代の友人もいますが、好きだけでつながってるので先輩風を吹かせる必要もなく、同じように盛り上がっております。

私たちの世代はずっと子育てを続けてきて、家族として生きてきた時間も長いですが

こうして、現実から離れて自分自身だけで生きる時間、楽しそうだな～と思いませんか。

『STOP！空の巣症候群』が私のモットーですので

ぜひ貴方だけの推しとの時間を過ごしてほしいと思っております…！！

誰かが貴方を待ってます…！

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