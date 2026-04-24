コーヒーは毎日の習慣として親しまれていますが、「飲みすぎると老けるのでは」と気にしている人もいるのではないでしょうか。実際には、コーヒーに含まれる成分が体や肌に与える影響は一様ではなく、近年では老化を防ぐ可能性も注目されています。

本記事では、1日2杯のコーヒーが体に与える影響を老化との関係からわかりやすく解説します。

1日2杯のコーヒーは本当に老ける原因になるのか

1日2杯のコーヒーは本当に老ける原因になるのか

「1日2杯のコーヒーを飲むと老ける」という噂を聞いたことがある人もいるでしょう。これはカフェインの刺激や睡眠への影響が懸念されてきた背景があります。確かに、過剰に摂取した場合は体に負担がかかる可能性がありますね。

しかし、コーヒーを1日2杯飲むと老化が促進されるという研究報告はほとんどありません。むしろ、含まれる成分によって健康によい影響が出ていると報告する研究のほうが多いのです。つまり重要なのは「飲むかどうか」ではなく、「どのように飲むか」という視点。思い込みではなく、正しい知識で判断することが大切です。

コーヒーに含まれる主な成分と働き

コーヒーに含まれる主な成分と働き

コーヒーにはカフェインとポリフェノールという代表的な成分が含まれています。これらは体にさまざまな影響を与える要素です。ただし、その作用は摂取量や体質によって変わります。適量であればメリットがあり、過剰であればデメリットが出るという性質です。

ここからは、カフェインとポリフェノールが身体にもたらす影響や作用について解説します。

カフェインの作用と体への影響

カフェインには覚醒作用があり、眠気を抑えて集中力を高める働きがあります。日中の活動効率を上げる点ではメリットといえるでしょう。また、脂肪の代謝を促進させる・むくみを予防する・疲労感を軽減させるといった研究報告もあります。

しかし、摂りすぎると神経が刺激されすぎてしまい、動悸や不安感につながることも否定できません。こうした状態が続くと自律神経のバランスが乱れやすくなり、体の回復力が低下する可能性も考えられます。

さらに、夕方以降の摂取は睡眠の質に影響しやすく、深い睡眠が減ることで成長ホルモンの分泌が妨げられることもあります。結果として、細胞修復が十分に行われず、肌や体の老化につながる恐れもあるでしょう。

カフェインは量とタイミングを意識して取り入れることが、老化リスクを抑える重要なポイントになります。

ポリフェノールの抗酸化作用

コーヒーに豊富に含まれるポリフェノールの一種、クロロゲン酸には抗酸化作用があります。これは体内の活性酸素を抑える働きです。活性酸素は、細胞を傷つけて老化を進めてしまう原因の一つ。その活性酸素を抑える点で、コーヒーはプラスに働く可能性が高く、適量のコーヒーは老化予防の一助になるでしょう。

コーヒーと肌老化の関係

コーヒーと肌老化の関係

コーヒーは肌に悪いというイメージもあるかもしれませんが、実際は単純にいいきれるものではありません。ここからは、肌老化に焦点を当てて、コーヒーとの関連を説明します。含まれる成分や飲み方によって、肌への影響は大きく変わる点が重要です。

酸化ストレスと肌への影響

肌老化の大きな原因のひとつが酸化ストレスです。紫外線や生活習慣によって発生する活性酸素が、細胞を傷つけるのです。ここで注目されるのが、コーヒーに含まれる抗酸化成分。これにより細胞のダメージを抑える働きが期待されています。コーヒーを適度に摂取することは、肌の老化予防に寄与する可能性があるといえるでしょう。

飲み方によって変わる肌への影響

コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があるため、水分不足になると肌の乾燥につながる可能性はあるといえます。ただし、通常の範囲であれば大きな問題にはなりにくいでしょう。むしろ血流を促す作用により、肌のコンディションによい影響を与える場合もあります。

さらに、飲み方によって肌への影響は変わります。ブラックで飲む場合は、余分な糖質を摂らないため肌への負担は比較的少なく、コーヒー本来の抗酸化作用のメリットを受けやすいといえます。一方で、砂糖やミルクを多く加えた場合は、糖質の過剰摂取による糖化(AGEs)の影響で、肌のハリ低下やくすみにつながる可能性もあるため注意が必要です。

コーヒーと内臓・代謝への影響

コーヒーを摂取することは内臓へも影響を与えます。さらに代謝のリズムを整える働きも示唆されており、日中の活動効率を高めるサポートになる可能性もあります。影響は一面的ではなく、条件によってプラスにもマイナスにも働く点が特徴です。正しく理解すれば、健康維持の味方になる可能性があるでしょう。

肝臓への影響と研究データ

研究では、コーヒーの摂取が肝機能によい影響を与える可能性が示されています。具体的には、肝臓に脂肪が蓄積するのを抑える働きや、炎症を抑制する作用があると考えられています。さらに抗酸化作用によって肝細胞のダメージを軽減し、線維化の進行を抑える可能性も指摘されています。

こうした作用により、肝臓の解毒機能や代謝機能が保たれやすくなり、結果として全身のコンディション維持にもつながると考えられます。

血糖値との関係

コーヒーはインスリンの働きとの関係から血糖値にも影響を与えると考えられています。研究では、コーヒーを日常的に適量飲む人はインスリンの働きが保たれやすく、結果として血糖値が安定しやすい可能性が示唆されています。

血糖値が安定すると血管への負担が減り、動脈硬化などのリスクも低下するでしょう。血管の健康は肌のハリや血色にも影響するため、老化との関係も見逃せません。

一方でカフェインの影響により、短期的にはインスリンの働きが一時的に弱まることもあります。特に空腹時の摂取や過剰摂取では血糖値が上がりやすくなる可能性もあるので注意が必要です。

代謝との関連

コーヒーに含まれるカフェインは代謝にも関係する成分です。カフェインには交感神経を刺激する働きがあり、体を活動モードに切り替えることでエネルギー消費をわずかに高める作用があるとされています。

この働きにより脂肪の分解が促されやすくなるなど、代謝が適切に保たれることで中年太りの抑制にもつながると考えられます。結果として、見た目の印象や体調の変化を穏やかに保つことにつながる点は見逃せません。

一方でカフェインを過剰に摂取すると交感神経が過度に優位となり、自律神経のバランスが乱れることもあります。摂取する量や時間帯、体調へ配慮することが、老化を防ぐうえで重要なポイントです。

コーヒーが老化を早める可能性があるケース

コーヒーが老化を早める可能性があるケース

コーヒーの摂取には注意点があり、飲み方によっては老化を早める可能性も否定できません。特に量とタイミングは重要で、これを誤るとメリットがデメリットに変わることがあります。またストレスや睡眠不足と重なると影響が強く出ることもあり、生活全体とのバランスが重要といえます。

睡眠の質を下げる飲み方

夕方以降にカフェインを摂ると、眠りが浅くなることがあります。睡眠の質が低下すると成長ホルモンの分泌が妨げられ、肌など体の修復や代謝機能にも影響がおよぶ可能性も。結果として、老化を早める要因になりかねません。夜間、特に寝る直前の摂取は影響が出やすいため、時間を意識した飲み方が重要になるでしょう。

過剰摂取による体への負担

コーヒーの影響は飲み方によって大きく変わります。砂糖やシロップを多く加えると、血糖値の乱高下につながることがあります。これは糖化という現象を引き起こし、肌のたるみやくすみの原因に。

また、空腹時にコーヒーを大量に飲むと胃への刺激も強くなります。適量を守って摂取することが美しさへの近道といえるでしょう。

老けないための適切な量と飲み方とは

老けないための適切な量と飲み方とは

コーヒーは、どれくらいの量をいつどのタイミングで飲むのが老化を防ぐのに効果的なのでしょうか。量も時間帯も「ちょうどよい」を見つけることで、より安定したコンディションを保ちやすくなるでしょう。

老けにくいコーヒーの飲み方

コーヒーを飲むときは、ブラックを基本にし、余分な糖分を控えるのがおすすめです。また、水や白湯などで水分補給をあわせて行うことで体への負担を軽減できます。シンプルな飲み方が、結果として体にやさしい選択に。習慣として続けやすい形に整えることで、長期的なメリットを感じやすくなるでしょう。

さらに、飲む時間帯にも気を配り、睡眠の質を下げない工夫を取り入れることも大切です。

コーヒーと上手に付き合うコツ

体質によって1日の摂取量は異なりますが、一般的には1日2杯前後が無理のない範囲とされています。体調や生活リズムに合わせて調整することが大切でしょう。無理に習慣化する必要はありません。リラックスや集中のスイッチとして取り入れるのもよいでしょう。体調の変化に気づきながら調整することで、よりよいコンディションを維持しやすくなります。

コーヒーは“老ける飲み物”ではない

コーヒーは1日2杯程度の適量であれば、むしろ健康に寄与する可能性があります。老化を左右するのは、単一の食品ではなく生活習慣全体です。飲み方やタイミングを意識すれば、コーヒーは老化を防ぐ存在になりえるでしょう。未来の自分をつくるのは日々の小さな選択の積み重ね。コーヒーを毎日の生活にうまく取り入れて、若々しさを手にしてください。

中路幸之助先生より

コーヒーは「1日2杯で老ける」というより、飲み方次第で味方にもなりうる飲み物です。

最近の研究では、ほどよい量のコーヒーが年齢を重ねても元気でいることを助ける可能性が注目されています。例えば、大勢の人を長期間追った調査では、1日2～3杯ほどコーヒーを飲む人は、まったく飲まない人に比べて、心臓病などで亡くなるリスクが低い傾向が報告されています。

また、コーヒーに含まれる成分が、細胞の老化スピードをゆるめたり、体の「サビ」を減らしたりする働きを持つ可能性も示唆されています。

大切なのは、「飲むか・飲まないか」よりも、「どれくらい・どんな飲み方をするか」です。砂糖たっぷりのコーヒーを遅い時間に何杯も飲む習慣は見直した方がよいですが、昼間に1～2杯、甘さ控えめで楽しむ範囲であれば、「老ける」というよりうまく付き合えば、「健康を支えてくれる良い飲み物」となると考えてよいでしょう。

中路 幸之助 なかじ こうのすけ 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター／米国内科学会の上席会員／日本内科学会総合内科専門医／日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医 この監修者の記事一覧はこちら

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