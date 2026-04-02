「しっかり寝ても疲れが取れない」「朝、鏡を見ると顔がどんよりしている」 といった違和感を覚えたことはありませんか。実は、老けて見える人には共通する“夜のルーティーン”があります。本人はリラックスのつもりでも、その習慣が肌や体、メンタルにじわじわ負担をかけ、老化を進めているケースも少なくありません。

この記事では、老ける人がやりがちな夜のNG習慣を具体的に紹介し、今日から見直せるポイントをわかりやすく解説します。

老けるひとがやりがちな夜のルーティーンがある?

年齢以上に老けて見えるかどうかは、実は「夜の過ごし方」にも大きく左右されます。肌の修復やホルモンの分泌、自律神経の調整など、体のメンテナンスは主に睡眠中に行われるからです。夜の過ごし方によっては、その体のメンテナンスに悪影響を与えてしまうことも。

「夜くらいは自由に過ごしたい」と思う気持ち自体は自然ですが、その“自由”が体にとっては負担になっていることもあるということです。

老ける人がやりがちな夜のルーティーン【習慣編】

ここからは、老ける人が無意識にやってしまいがちな夜の生活習慣を見ていきましょう。一つひとつは小さなことでも、毎日の積み重ねが見た目や体調に大きな差を生みます。

寝る直前までスマホ・PCを見続ける

布団に入ってからもスマホを眺めたり、寝る直前までパソコン作業をしたりする習慣は、老化を促進させるといわれる代表的な行動です。画面から発せられるブルーライトは脳を覚醒させ、眠りを浅くしてしまいます。その結果、睡眠時間は足りていても質が下がり、肌のターンオーバーや疲労回復に悪影響を及ぼす可能性が。 目元のクマやくすみ、朝のだるさを感じやすい人は、夜の画面時間を疑ってみる必要があります。

夜更かしが当たり前になっている

「明日も仕事だし…」と思いながらも、つい夜更かしを続けていませんか。成長ホルモンは主に深い睡眠中に分泌され、肌や体の修復を担っています。睡眠時間が短くなるほど、このホルモンの分泌は減少し、老化が進みやすくなります。夜更かしが習慣化すると、慢性的な疲れ顔につながりやすくなります。

お風呂はシャワーだけで済ませがち

疲れていると、湯船につからずシャワーだけで済ませてしまう人も多いでしょう。しかし、この習慣も老け見えの原因になる可能性があります。湯船につかることで血流が促され、筋肉の緊張がほぐれ、自律神経も整いやすくなりますが、シャワーだけでは体の深部まで温まらず、冷えやすく、眠りの質も下がりがちです。その結果、疲れた印象が残りやすくなります。

帰宅後ほとんど体を動かさない

仕事や家事を終えたあと、ソファに座ったまま動かずに過ごす夜も要注意です。長時間同じ姿勢でいると血流が滞り、むくみやコリの原因に。特にデスクワーク中心の人は、夜にまったく体を動かさないことで、顔や脚のむくみが定着しやすくなります。

寝落ちする

眠くなったらそのまま布団に入る、という生活も一見ラクですが、体にはあまり優しくありません。心と体がオンの状態のまま眠りにつくと、深い睡眠に入りにくくなります。スマホをいじりながら寝落ちしたり、照明を明るいまま就寝したりするのも、老化を促進する一因になるといわれています。

食後すぐに寝る

夕食後、満腹のまま横になる習慣も老けやすさにつながります。消化活動が活発な状態で眠ると、体は十分に休めず、睡眠の質が下がります。また、胃腸に負担がかかることで、肌荒れやむくみが出やすくなることがあるという報告も。夜遅い食事が続くと、体内リズムが乱れ、年齢以上に疲れた印象を与えやすくなるのです。

老ける人がやりがちな夜のルーティーン【美容・ケア編】

夜は、肌にとって一日のダメージをリセットする大切な時間です。ところが、美容面での夜の習慣が乱れていると、その回復が追いつかず、肌や見た目に一気に影響が出てしまいます。スキンケアをしているつもりでも、やり方次第では老化を進めてしまうこともあるため注意が必要です。

メイク落としを適当に済ませてしまう

疲れて帰宅した夜ほど、メイク落としが雑になりがちです。さっと洗っただけで終わらせたり、落とし残しがあるまま眠ってしまうと、毛穴に汚れや皮脂が残り、肌は一晩中ダメージを受け続けます。その結果、くすみやゴワつきが目立ちやすくなり、翌朝の肌がどんよりした印象に。メイクをきちんと落とせていない夜が続くと、年齢以上に疲れた顔に見られやすくなります。

スキンケアを省略・流れ作業にしている

化粧水をパパッとつけて終わり、というように、スキンケアが完全に作業化している人も要注意です。夜の肌は乾燥しやすく、日中受けた紫外線や摩擦のダメージも残っています。何も考えずに省略したケアを続けていると、肌のコンディションは徐々に悪化していきます。「ちゃんとやっているつもり」でも、実は老け見えを招いているケースは少なくありません。

保湿不足のまま眠っている

肌の乾燥は、シワやたるみを目立たせる大きな原因です。夜の保湿が足りていないと、睡眠中に水分が奪われ、乾燥により肌のコンディションが悪化。特に、季節を問わずエアコンの効いた部屋で眠っている人は、想像以上に肌が乾燥しています。保湿不足の状態が続くと、見た目年齢は一気に引き上げられてしまいます。

枕や寝具を気にしていない

意外と見落とされがちなのが、枕や寝具の状態です。長期間洗っていない枕カバーやシーツを使っていると、肌への刺激や摩擦が増えます。その積み重ねが、肌荒れやフェイスラインの崩れにつながることも。寝具は毎晩、肌と長時間触れているものだからこそ、老け見えを防ぐためにも見直したいポイントです。

老ける人がやりがちな夜のルーティーン【食事編】

夜の食事習慣は、見た目の若々しさだけでなく、体の内側の老化にも直結します。どんなにスキンケアを頑張っていても、夜の食べ方が乱れていると、疲れやすさや肌トラブルとして表面に現れてしまいます。

夜遅い時間の重たい食事

夜遅くに揚げ物や脂っこい食事をとると、消化にエネルギーを使いすぎてしまい、体が十分に休めません。睡眠の質が下がることで、翌朝のむくみやくすみが目立ちやすくなります。この習慣が続くと、内臓疲労が蓄積し、年齢以上に疲れた印象を与えるようになります。

寝る前に甘いものがやめられない

一日のご褒美として甘いものを食べる人は多いですが、寝る直前の糖分摂取は老化を加速させる原因に。血糖値が急激に上がった状態で就寝すると、睡眠の質が下がります。その結果、シワやたるみが進みやすくなり、「なんだか老けた?」と感じる日が増えていきます。

水分不足のまま眠る

夜にあまり水を飲まない人も少なくありませんが、水分不足は肌の乾燥や血流の悪化につながります。体内の巡りが滞ることで、翌朝の顔色が悪く見えたり、むくみが取れにくくなったりします。寝る前に適度な水分をとることは、内側から若々しさを保つためにも欠かせません。

アルコールの飲みすぎ

お酒を飲むとリラックスできる反面、飲みすぎると睡眠の質を大きく下げてしまいます。アルコールは体を脱水状態にしやすく、肌の乾燥やくすみを招きます。「寝つきがいいから大丈夫」と思っていても、実際には体はしっかり休めておらず、老化が静かに進んでいることも。

夜にカフェインを摂取する

コーヒーやエナジードリンク、濃いお茶などを夜に摂る習慣も注意が必要です。カフェインは覚醒作用が強く、眠りを浅くしてしまいます。睡眠の質が下がることで、肌や体の回復が不十分になり、疲れが顔に出やすくなります。

空腹か満腹、どちらかに偏っている

夜ごはんを極端に抜いたり、逆に食べすぎたりする習慣も老け見えの原因になります。眠れないほど空腹状態だと体はストレスを感じ、満腹のまま眠ると内臓に負担がかかります。どちらに偏っていても、体の回復力は下がり、結果として見た目年齢に影響してしまうのです。

老ける人がやりがちな夜のルーティーン【メンタル編】

見た目の老化は、肌や体だけの問題ではありません。実は、心の状態は表情や雰囲気にそのまま表れます。夜のメンタル習慣が乱れていると、知らないうちに緊張やストレスを抱えたまま眠ることになり、老け顔を引き寄せてしまいます。

布団の中で仕事や悩みを考え続ける

眠る直前まで仕事のことや悩み事を考えていると、脳は休むタイミングを失ってしまいます。体は横になっていても、頭の中はフル稼働の状態が続き、深い眠りに入りにくくなります。その結果、寝ても疲れが取れず、翌朝の表情はこわばりがちに。無意識に眉間に力が入り、老けた印象を与えてしまうことも少なくありません。

SNSで他人と自分を比べてしまう

夜、何気なく開いたSNSで他人の充実した投稿を見て、落ち込んでしまうことはありませんか。他人と自分を比べる時間が増えるほど、自己肯定感は下がり、心は疲れていきます。この状態が続くと、表情は自然と暗くなり、笑顔も減って老けた印象に。心の疲れは、肌の調子や顔つきにじわじわと影響を与えます。

「今日も何もできなかった」と自分を責める

一日の終わりに反省ばかりしてしまう人も要注意です。就寝時に自分を責める習慣があると、ストレスを増やし、ホルモンバランスを乱しやすくします。その影響は、クマやくすみ、疲れた表情となって表れ、老け見えにつながります。

イライラしたまま眠りにつく

怒りや不満を抱えたまま眠ると、心も体も完全にリラックスできません。自律神経が乱れ、睡眠の質が低下することで、翌朝まで疲労が残りやすくなります。イライラが慢性化すると、表情が硬くなり、口角が下がりがちに。これらも、年齢以上に老けて見える原因のひとつです。

眠る直前まで情報を詰め込む

ニュースや動画、ネット記事などを夜に次々と見続けると、脳が休む暇を失います。情報過多の状態では、気持ちが落ち着かず、眠りに入りづらくなります。この習慣が続くと、慢性的な脳疲労がたまり、集中力や感情のコントロールにも影響が出てきます。結果として、表情に余裕がなくなり、老けた印象を与えてしまいます。

夜のルーティーンを変えれば、老化を防止できる

老けて見える原因の多くは、特別なトラブルではなく、毎晩の何気ない習慣の積み重ねです。夜の過ごし方を少し見直すだけで、肌の調子や体の軽さ、表情は確実に変わっていきます。

完璧を目指す必要はありません。スマホを見る時間を少し減らす、湯船につかる日を増やす、自分を責める代わりに「今日もお疲れさま」と声をかける。そんな小さな変化でも、体と心はきちんと応えてくれます。夜は、一日の疲れを持ち越さないための大切な時間。今日から、できることから始めてみてください。

浅川貴介先生より

「今日はスマホを少し早めに置いてみる」「お風呂にゆっくりつかってみる」そんな小さな積み重ねが、数週間後、数ヶ月後のあなたの表情や体調に確実に表れてきます。

老けて見えるかどうかは、年齢だけで決まるものではありません。日々の習慣が、静かに、でも確実に影響しています。

忙しい毎日の中でも、夜だけは自分を整える時間に。「今日もお疲れさま」と、自分にやさしく声をかけてあげてください。

その習慣が、未来のあなたをつくっていきます。

浅川貴介 あさかわ たかすけ 浅川クリニック 副院長/医学博士/日本内科学会総合内科専門医/日本腎臓学会腎臓専門医/日本透析医学会透析専門医/労働衛生コンサルタント（保健衛生）/東京都福祉局認定難病指定医 この監修者の記事一覧はこちら

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