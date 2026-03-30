「最近老けたかも」と感じたとき、見直したい習慣のひとつが睡眠です。なぜ「よく寝る人は老けにくい」といわれるのでしょうか。睡眠は、皮膚のコンディションやホルモンバランス、脳の回復、生活習慣病との関連など、さまざまな側面と関係しています。本記事では、睡眠と加齢に伴う変化の関係について、研究知見をもとに整理し、「よく寝る人が老けにくい」とされる理由をわかりやすく解説します。

よく寝る人が老けにくい理由は?

老化は年齢だけで決まるものではなく、体内で起こるダメージと回復のバランスによっても影響を受けると考えられています。日中に受けた負荷は、体の回復機能によって調整されますが、その中心にあるのが睡眠です。睡眠中は、体内でさまざまな調整が行われる時間。ホルモンバランスや免疫機能との関係も指摘されています。

睡眠不足が続くと、こうした回復とのバランスが崩れやすくなります。肌のコンディションや疲労感に影響が出ることで、見た目の印象にも差が出る可能性があるのです。

こうした背景から、十分な睡眠を確保している人ほど、体の回復とダメージのバランスが保たれやすく、結果として「老けにくい」といわれる理由につながっていると考えられています。

睡眠とホルモンの関係

睡眠とホルモンの深い関係

睡眠は、体内のホルモンバランスと深く関わる習慣のひとつです。ホルモンは代謝や免疫、成長、ストレス反応など、さまざまな機能を調整する物質として知られています。夜間の睡眠は体内時計と連動しており、ホルモン分泌のリズムとも関係しています。質のよい睡眠を確保すれば、細胞の修復や代謝の調整がスムーズに進み、老化の進行を緩やかにするといわれているのです。

成長ホルモンが細胞を修復する

成長ホルモンは、体の修復や再生に大きく関わっており、特に深い睡眠に入った直後の時間帯に多く分泌されます。肌の細胞再生や筋肉の修復、脂肪代謝などに関与しているとされ、成長ホルモンが十分に分泌されることで、細胞のダメージが回復しやすくなります。

睡眠の質が高いほど分泌が安定するため、エイジングの観点でも睡眠は重要だと考えられています。

メラトニンの抗酸化作用

メラトニンは「睡眠ホルモン」とよばれ、体内時計を整える働きをもっています。夜になると分泌量が増え、自然な眠気を引き起こします。メラトニンは活性酸素の働きを抑える役割を担うといわれ、細胞の老化を進める原因のひとつである活性酸素を除去する抗酸化作用があることでも知られています。そのため、十分な睡眠によってメラトニンの分泌を促進することが、細胞の老化を緩やかにするポイントのひとつです。

コルチゾールと老化促進

コルチゾールはストレス反応に関わるホルモンで、通常は朝に高く夜に低くなるリズムを持っています。睡眠不足が続くと、このリズムが乱れることがあり、疲労感や体調との関連が指摘されています。コルチゾールと炎症反応、代謝との関係についても研究が進められています。

こうした観点からも、睡眠を整えることは体内リズムの維持において重要な要素といえるでしょう。

睡眠と肌老化のメカニズム

睡眠と肌老化のメカニズム

睡眠中は体内のさまざまな調整が行われる時間であり、皮膚の状態との関連も指摘されています。夜間は皮膚のターンオーバーに関わる働きが活発になると考えられており、日中に受けた影響とのバランスが取られる時間帯。血流の変化も含め、こうした要素が肌のコンディションと関係しているとみられています。

睡眠不足が招くくすみ・たるみ

睡眠不足になると血行が悪くなり、肌のくすみが目立ちやすくなります。血流が滞ると酸素や栄養が十分に届かなくなるためです。 さらに、睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌の弾力を支える重要な成分・コラーゲンの生成にも関係しており、睡眠不足だとたるみやシワが目立ちやすくなるという報告も。同時に、肌のバリア機能も低下し、乾燥や刺激に敏感な肌になりやすくなるでしょう。

紫外線ダメージと睡眠の関係

紫外線による影響は、皮膚の変化と関係が深い要因のひとつです。とくに紫外線によって生じる活性酸素は、細胞への影響があるという指摘も。睡眠不足の状態では、体内の調整機能とのバランスが崩れやすくなるとされ、外的ダメージとの関係も研究されています。その結果、紫外線による影響が長引きやすくなる可能性も考えられています。

慢性的な睡眠不足が肌に残す影響

慢性的な睡眠不足は、体内の炎症反応や回復機能との関連が指摘されています。睡眠不足が続くと、肌トラブルが起こりやすくなる状態に。また、ターンオーバーのリズムが乱れることで、古い角質が残りやすくなるともいわれています。くすみやごわつきといった変化を感じやすくなる背景には、こうした要因も関係しているのです。

睡眠と脳老化の関係

睡眠と脳老化の関係

睡眠は、脳にとって重要な調整の時間です。日中に活動した脳は、夜間の睡眠中に休息を取りながら情報の整理を行うと考えられています。必要な記憶を定着させる一方で、不要な情報を整理するプロセスにも関わっています。近年の研究では、睡眠中に脳内環境を整える仕組みの存在があるという報告も。ここからは、そのメカニズムについて見ていきます。

グリンパティック機構と老廃物除去

脳には「グリンパティック機構」と呼ばれる仕組みがあり、老廃物の排出と関係していると考えられています。この働きは、とくに深い睡眠時に活発になるとする報告があります。脳内に蓄積される物質の中には、認知機能との関連が研究されているものも含まれています。こうした点から、睡眠は脳のコンディション維持と関係する要素のひとつと考えられているのです。

睡眠不足と認知機能の低下

睡眠と認知機能の関係についても、多くの研究が行われています。とくに記憶形成に関わる海馬は、睡眠の影響を受けやすい領域。慢性的な睡眠不足が続くと、集中力や判断力の変化を感じることがあります。情報の整理や定着がうまく進まないと、学習効率にも影響が出る可能性も。注意力の持続が難しくなることで、日常生活でのミスや判断の遅れにつながるケースもあると考えられています。

睡眠と生活習慣病の関係

睡眠と生活習慣病の関係

睡眠と生活習慣病の関係については、多くの研究が行われています。睡眠時間が短い状態が続くと、自律神経のバランスとの関連が指摘されており、体が緊張状態に。また、慢性的な睡眠不足は体内の炎症反応との関係も研究もあります。

ここでは、睡眠不足は生活習慣病との関係性を見ていきましょう。

血糖コントロールと睡眠

睡眠時間と血糖コントロールの関係についても報告があります。研究では、睡眠時間が短い人ほどインスリンの働きが弱まる傾向にあることが報告されており、インスリンの働きが弱まると血糖値が上昇し、糖尿病のリスクにつながりかねないのです。

さらに、血糖値の変動が大きくなることで体への負担が増え、疲れやすくなったり、代謝のバランスが乱れやすくなったりする可能性があります。

肥満と食欲ホルモンの変化

睡眠不足は食欲ホルモンにも影響を与えます。満腹感に関わるレプチンが減少し、食欲を高めるグレリンが増加する傾向があるため、過食気味になり内臓脂肪が増えやすくなる傾向が。また高カロリーな食品を選びやすくなる傾向も指摘されており、食生活の乱れにつながる可能性があります。その結果、体重増加だけでなく生活習慣病のリスクも高まります。

高血圧・動脈硬化との関連

睡眠不足が続くと交感神経が優位な状態に。交感神経が過剰に働くと血圧が上昇し、血管に負荷がかかり、動脈硬化など血管の老化につながるでしょう。さらに、血管の柔軟性が低下することで血流が滞りやすくなったり、全身の循環にも影響がでやすくなったりして、将来的な健康リスクにつながると考えらます。

老化を防ぐ睡眠のメソッド

老化を防ぐ睡眠のメソッド

よく眠る人は、体の回復機能が安定して働きやすい状態にあります。睡眠中に細胞の修復が進み、日中のダメージがリセットされやすいのです。ここからは、上質な睡眠時間を過ごすためのポイントを概説します。

理想的な睡眠時間と質の目安

一般的に成人の理想的な睡眠時間は7〜8時間程度とされています。ただし個人差があるため、自分に合った睡眠時間を見つけましょう。時間だけでなく、眠りの深さもポイントです。途中で何度も目が覚める状態ではダメージがリセットされない可能性があります。

老けない人の夜習慣

睡眠の質は夜の過ごし方にも影響されます。就寝前に強い光を浴びると、睡眠ホルモンの分泌が妨げられる可能性が。特にスマートフォンやパソコンの光は覚醒を促す作用があるため、寝る前は使用時間を控えることが望ましいでしょう。また、毎日同じ時間に寝起きするなど、睡眠のリズムを整えることも大事です。

老化を左右するのは「睡眠の質と継続」

老化は一晩で進むものではなく、日々の生活習慣の積み重ねによって少しずつ進行していきます。そのなかでも睡眠は、体の回復を支える重要な時間のひとつです。

ホルモンバランスの調整、肌の修復、脳の老廃物排出、血管の健康維持など、多くのメンテナンスが夜の間に行われています。よく寝る人は、こうした回復プロセスを毎日積み重ねているため、長期的に見ると体の老化スピードに個人差が生まれるのです。10年後の自分のためにも、質の良い睡眠を意識しましょう。

浅川貴介先生より

本記事では、睡眠と老化の関係について、ホルモン・皮膚・脳・代謝の観点から整理しています。睡眠不足が慢性的に続くと、体内の回復機能や代謝バランスに影響を及ぼす可能性があり、長期的な健康状態にも関与すると考えられています。日々の睡眠の質と継続が、将来的な健康維持の基盤となります。

浅川貴介 あさかわ たかすけ 浅川クリニック 副院長/医学博士/日本内科学会総合内科専門医/日本腎臓学会腎臓専門医/日本透析医学会透析専門医/労働衛生コンサルタント（保健衛生）/東京都福祉局認定難病指定医 この監修者の記事一覧はこちら

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