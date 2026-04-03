老化の原因の一つとして、日々の飲酒習慣が指摘されています。アルコールは体内で代謝される際に活性酸素を生み出し、肌や内臓、脳へと影響を及ぼすのだとか。本記事では、飲酒と老化の関係を研究データに基づいて整理し、酒を飲まない人が老けにくいとされる理由を多角的に解説します。

なぜ飲酒で“老け方”に差がつくのか

老化は単に年齢を重ねることではなく、細胞の損傷と修復力の低下が積み重なって進みます。体内では日々、紫外線やストレスなどさまざまな要因で細胞にダメージが生じますが、本来は修復機能によって保たれています。しかしアルコールは、この修復を妨げる可能性があります。分解過程で活性酸素が発生し、DNAやタンパク質にダメージを与えるためです。こうした影響が積み重なると、細胞機能が低下し老化が進みやすくなります。

実際、生活習慣と見た目年齢の関係を調べた研究では、飲酒などの生活習慣が見た目年齢に影響することが示されており、飲酒の有無が老け方の差につながる要因と考えられているのです。

飲酒と肌老化の関係

飲酒と肌老化の関係

肌は体のなかでも外部環境の影響を受けやすい器官であり、生活習慣による変化が表れやすい場所でもあります。ここからは、飲酒が引き起こす肌への老化現象について、詳しく紹介します。

コラーゲン破壊と弾力低下

アルコールの代謝によって増加する活性酸素は、体内で酸化ストレスを引き起こします。酸化ストレスは細胞膜や血管内皮にダメージを与えるほか、肌の真皮層に存在するコラーゲンやエラスチンにも関わると考えられています。

また、細胞のエネルギーを生み出すミトコンドリアの働きが弱まり、細胞の修復力も低下。結果として肌の再生サイクルが乱れ、弾力低下やたるみ、シワの形成につながりやすくなるのです。

くすみ・クマ・毛細血管ダメージ

飲酒は血管の拡張を引き起こすため、血流の状態に変化が生じることがあります。こうした変化は肌の色ムラや赤みとの関連が指摘されており、くすみや目の下のクマとして現れる場合もあります。また、継続的な飲酒習慣は毛細血管の拡張と関係することがあり、赤みが目立ちやすくなるケースも。長期的な飲酒習慣は、血管ダメージを積み重ねる要因になり得るといわれています。

紫外線ダメージとの相乗作用

紫外線は、皮膚の変化と関係が深い要因のひとつであり、「光老化」として知られています。飲酒と酸化ストレスの関係についても研究が進められており、こうした体内環境の変化が紫外線による影響と関係する可能性も指摘されています。複数の要因が重なることで、皮膚のコンディションに影響が出やすくなることも。

飲酒と内臓老化の関係

飲酒と内臓老化の関係

アルコールは肌だけではなく、体の内部にも作用します。特に負担がかかりやすいのが肝臓や腸、ホルモンを調整する内分泌系です。これらの機能が低下すると、体全体の老化スピードにも関係してくると考えられます。

肝臓への負担と沈黙の老化

アルコールは主に肝臓で分解されます。体内に入ったらまずアセトアルデヒドという物質に変化し、その後酢酸へと分解されますが、このアセトアルデヒドは毒性が強く、DNAの損傷やタンパク質の変性を引き起こす可能性が指摘されているのです。

長期的な飲酒は脂肪肝を引き起こす原因にもなります。進行すると肝臓の線維化が起こり、解毒機能が低下。肝機能が低下すると、体内の老廃物処理能力にも支障が出るため、健康状態にも関係してきます。

腸内環境とバリア機能の低下

飲酒は腸内環境との関係もあるといわれています。アルコールの摂取は腸管バリア機能に影響を与える可能性があり、腸の透過性が高まることで、腸内細菌由来の炎症惹起物質が体内に移行しやすくなるとする報告もあります。こうした変化は炎症反応との関連が研究されており、炎症性サイトカインの増加と関係する可能性も指摘されているのです。

慢性的な炎症状態は加齢に伴う変化との関連も議論されており、腸内環境はその一因として注目されています。近年、このような慢性炎症による老化は「炎症老化」ともよばれるようになってきています。

ホルモンバランスの乱れ

アルコールはホルモン分泌にも影響するといわれています。特に成長ホルモンは睡眠中に多く分泌され、体の修復や再生に関わる重要な役割を担っているのです。しかし、飲酒によって睡眠の質が低下すると、成長ホルモンの分泌量が減少することも懸念されます。また、ホルモンバランスにも影響を及ぼし、更年期症状の感じ方に関係することも指摘されています。

飲酒と脳老化の関係

飲酒と脳老化の関係

脳はアルコールの影響を受けやすい臓器のひとつです。アルコールには神経細胞へ作用する性質があり、一部の研究では、継続的な飲酒量が多い人ほど、脳容積が小さくなる傾向がみられるという結果も示されています。

記憶力と判断力への影響

脳の中でも記憶形成に重要な役割をもつのが海馬です。アルコールはこの海馬に影響を与えるといわれ、長期的な飲酒習慣が記憶力や判断力の低下と関連することが示唆されています。長期間にわたる飲酒データの分析では、飲酒量が多い人ほど認知機能の低下リスクが高まる傾向があるという結果も報告されているのです。

睡眠の質の低下

アルコールは眠気を誘う作用があるため、寝つきがよくなると感じる人もいます。しかし実際には、睡眠の質を下げるといわれています。特に深い睡眠が減少しやすく、夜間に目が覚める回数が増えるという人も少なくありません。

深い睡眠は体の修復やホルモン分泌に重要な役割をもつため、その時間が減ることで体の回復力が十分に働きにくくなります。

認知症リスクとの関連

中年期の生活習慣は高齢期の健康状態に深く関わるといわれています。飲酒量が多い生活を長期間続けると、脳萎縮や認知機能低下につながるという研究もあります。もちろん個人差はありますが、脳の健康を長期的に維持するためには飲酒習慣を見直すことも重要な要素のひとつといえるでしょう。

飲酒と生活習慣病の関係

飲酒と生活習慣病の関係

飲酒は生活リズムにも影響を及ぼします。晩酌が習慣化すると就寝時間が遅くなり、夜間覚醒が増えることがあります。睡眠不足や不規則な生活が続くと、健康リスクにも関わると考えられています。

食習慣の乱れと過食リスク

アルコールには食欲を増進させる作用があります。そのため飲酒時には揚げ物や塩分の多い食品などを摂取しやすくなります。こうした食習慣が続くと内臓脂肪の蓄積につながり、体重増加や代謝異常も懸念されます。

運動習慣への影響

飲酒習慣がある人は倦怠感を感じやすく、活動量が低下するケースも少なくありません。運動量が減ると基礎代謝も下がりやすくなり、体重管理や健康維持に悪影響を及ぼすことも。こうした状態が習慣化すると、運動不足が慢性化し体力低下にもつながる恐れがあります。

ストレス対処法としての飲酒

飲酒は一時的にリラックス効果をもたらしますが、ストレスの根本的な解決にはなりません。むしろ習慣化すると依存的な行動を起こしやすく、生活リズムの乱れにつながります。ストレス対処法が飲酒にかたよると、健康管理が難しくなるでしょう。

酒を飲まない人の体で起きていること

酒を飲まない人の体で起きていること

飲酒習慣がない場合、体内ではアルコール代謝による酸化ストレスが発生しません。そのため細胞へのダメージが比較的少なく、修復プロセスがスムーズなので体内環境が安定しやすくなり、健康維持につながるのです。

回復力が維持されやすい理由

飲酒をしない生活では睡眠の質が安定しやすく、ホルモン分泌も正常に保たれやすい傾向があります。これにより体の回復力が維持されやすくなるのです。細胞修復の働きも安定し、体調管理しやすくなると考えられています。

慢性炎症が起きにくい体内環境

飲酒をしないことで腸内環境が安定しやすく、血管へのダメージも抑えられることが考えられます。その結果、慢性炎症が起きにくくなるのです。炎症が少ない状態は健康維持にも関係するといえるでしょう。

10年後に差が出る生活選択

老化は一日で進むものではなく、生活習慣の積み重ねによって進んでいきます。飲酒量の違いは、長い目でみた際に体の状態に差を生む可能性があります。日々の小さな習慣の違いが、将来の健康状態を左右すると考えられます。

老けない選択は、今日の一杯から始まる

飲酒は、体内での酸化ストレスや炎症を引き起こし、細胞修復のバランスに影響を与えて老化を引き起こすことがあります。一方で飲まないという選択は、肌や内臓、脳の健康を守り老化を防ぐための現実的行動ともいえるでしょう。

老化は突然起こるものではなく、日々の習慣の積み重ねによって静かに進んでいくもの。今日の一杯をどうするか、その小さな判断が未来の自分を変える一歩になるのです。老化をゆるやかにするため、自分の体質や生活スタイルに合ったお酒との付き合い方を見つけてください。

久高将太先生より

一部の健康事象においては少量の飲酒が有益であるとする報告もありますが、多くの健康事象において飲酒量は少量であってもその量に応じて有害である可能性が高いことが報告されています。

日本の社会構造や文化を鑑みると完全に酒を断つことは不可能であることを鑑みた場合、少なくとも普段の生活の中で飲酒機会や量を減らすように努めることが重要です。当然ながら疾病や既往歴から禁酒が必要な場合もございますので、通院中の方々は主治医と相談しましょう。

久高将太 くだかしょうた 琉球大学医学部医学科卒業 / 琉球大学病院勤務 / 専門は内分泌代謝・糖尿病内科、総合内科、公衆衛生学・疫学/医学博士（博士号）/職位は助教

内科専門医 / 産業医 / 内分泌代謝・糖尿病内科専門医 この監修者の記事一覧はこちら

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