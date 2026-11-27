金曜ロードショーでは、11月27日に『SING／シング：ネクストステージ』を本編ノーカットで放送する。

地元の劇場で成功を収めたバスター・ムーンと仲間たちは、レッドショア・シティでの大ショー開催を目指す。ショービズ界の大物ジミー・クリスタルに、15年間姿を消している伝説のロックスター、クレイ・キャロウェイを復帰させると約束してしまったバスター。仲間たちと数々の壁を乗り越え、夢の舞台で最高のパフォーマンスを届けられるのか。

クレイ・キャロウェイの日本語吹き替えを務めるのは、稲葉浩志。バスター・ムーン役の内村光良、ロジータ役の坂本真綾、アッシュ役の長澤まさみ、ジョニー役の大橋卓弥（スキマスイッチ）、ミーナ役のMISIAら、おなじみのキャストも出演する。ジミー・クリスタル役は大塚明夫、ヌーシー役はakane、ダリウス役は木村昴が担当。

音楽はジョビィ・タルボット、監督・脚本はガース・ジェニングス。U2、アリシア・キーズ、BTS、ビリー・アイリッシュらの楽曲も登場する。

『SING／シング：ネクストステージ』は、11月27日21時から23時9分まで、金曜ロードショーで本編ノーカット放送となる。

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