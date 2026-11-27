クリスマス直前の12月18日、金曜ロードショーで「ミッキーのクリスマススペシャル」が地上波初放送される。ミッキー、ドナルド、グーフィーらが繰り広げるクリスマスの物語を一挙に楽しめる。

最初に放送されるのは、ミッキーマウス、ドナルドダック、グーフィーを中心に、クリスマスにまつわる3つのストーリーを集めた1999年の作品『ミッキーのクリスマスの贈りもの』。ドナルドは甥っ子たちの「毎日がクリスマスになりますように」という願いに振り回され、グーフィーと息子のマックスはサンタをめぐって大騒動に。ミッキーとミニーは、互いを思いやる気持ちから大切なものを手放して、贈りものを交換する。

続いて、1952年の短編『プルートのクリスマス・ツリー』を放送。ミッキーとプルートがクリスマスツリーにしようと持ち帰った木には、チップとデールが住んでいた。プルートはそのことをミッキーに伝えようとするが、なかなか気づいてもらえず、ツリーの飾り付けは思わぬ展開を迎える。

最後は、2024年制作の3Dアニメーション『ミッキーのずーっとすてきなクリスマス』。毎日がクリスマスになるよう願ったミッキー。しかし、願いが本当に叶うと、やがて後悔することに――。

『ミッキーのクリスマスの贈りもの』では青栁隆志がミッキー、水谷優子がミニー、山寺宏一がドナルドの声を担当。『ミッキーのずーっとすてきなクリスマス』では星野貴紀がミッキー、遠藤綾がミニー、山寺宏一がドナルドを演じる。

放送情報

番組名：金曜ロードショー「ミッキーのクリスマススペシャル」

放送日時：12月18日（金）21時～22時54分

放送作品：『ミッキーのクリスマスの贈りもの』（1999年）、『プルートのクリスマス・ツリー』（1952年）、『ミッキーのずーっとすてきなクリスマス』（2024年）

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