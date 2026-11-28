「私それ聞いた時にゾッとしたんだ」――。タレントの藤本美貴が、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ / 藤本美貴』で、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春からかけられた言葉を回顧。英語を話せるようになりたいという目標を抱きながら、勉強を続けられない自分自身との葛藤を打ち明けた。

藤本美貴

「ただの自分に負けてるだけだと思って」

夫婦で車内トークを繰り広げる中、庄司が「本当にこの年になってさ、やれること、できることがいっぱいあったら人生楽しいだろうなと思うもんね」と語ると、藤本は以前、庄司からかけられた言葉を思い出した。

「やったらなんだってできるよ」というものだった。筋力トレーニングなどを例に、何かを習得するためには、本当にやりたいかどうか、やり続けるかどうかが重要だと庄司から言われたという。

英語の勉強を一時中断していた藤本は、その言葉が胸に刺さった。「本当にそのとおりだなと思って。私はただ自分に負けてるだけだと思って。また教科書買っちゃったもんね」と打ち明けると、庄司は「買いすぎなんだよ。教科書めちゃめちゃ届くんだよ」とツッコミ。藤本は、改めて中学2年生の内容から勉強を始めようとしているそうだ。

それでも英語を話せるようになりたいと言いながら、なかなか行動に移せない自身について、「やりたいって言ってんのに全然やらない自分、本当ぶん殴ってやりたいってそん時に思ったんだから」と悔しさをにじませた。

「この心の中の2人が戦うわけよ」

庄司から言われたことをその日の入浴中にも思い返したという藤本は、「本当に悔しくて泣こうかなと思って、その日」と回顧。やりたいと言いながら行動しない自分と、そんな自分を奮い立たせようとする自分がいることを、「この心の中の2人が戦うわけよ」と表現した。

「おい、お前は負けんのか」「お前の人生1回だけだぞ」と自身を鼓舞する一方で、仕事が忙しく、勉強する時間が取れないという思いもある。1人で勉強することに限界を感じ、このまま英語を話せないのではないかと考えることもあるそうだ。

だが、そんな弱気な自分に対しても、「でも泣くほど一生懸命やってないじゃん」という思いが湧いてくるという。

夫・庄司智春が提案した英語の勉強法

そんな藤本に庄司は、自身がギターを練習した経験を紹介。長渕剛の「とんぼ」を繰り返し練習して弾けるようになったことで、同じコードを使った他の曲も弾けるようになったという。

英語も同じように、まずは特定の表現を繰り返し練習し、それを使いこなせるようになってから少しずつ応用していけばいいのではないかと提案した。

「できなくて悔しくて泣くところまでやってない自分もまた悔しい」と話す藤本に、庄司は「泣かなくていいんだよ。英語の勉強は」と声をかけ、英語に費やす時間を少しずつ増やすことを勧めた。

夫婦でさまざまな勉強法について語り合った藤本は、再び英語学習への意欲を見せ、「頑張ろう。頑張る私!」と自らを奮い立たせていた。