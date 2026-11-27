元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山﨑武司 打撃コーチの覚悟＜後編＞」に出演。中日・工藤公康監督のもとで行われた秋季キャンプのランニングメニューについて語った。

山本昌氏

山本昌氏が工藤公康監督のランニングメニューに言及

工藤監督が重要視するランニングメニューについて、「秋はやっぱり走れるなら走ったほうがいいと思うんで」と自身の考えを述べた山本氏。

そして、中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)から、投手が100メートルのシャトルランを30本、野手が20本走ったことを聞くと、「でも30本はいいね。なかなか最近聞かないもんね」と反応し、自身の現役時代にも同程度の本数を走る練習があったことを振り返った。

山崎氏も「僕らにしてみれば、見てて『ああ、昔こんなふうにピッチャーは走ってたよね』っていう」と話し、そうした練習を知らない今の選手たちとの感覚の違いについて言及。「僕ら見てたら『まあ、こんなもんやな』って思うけども、そのギャップを埋めるのがちょっと大変ですよ、やっぱり」と打ち明けた。

一方、山本氏は、今の選手たちは室内でのトレーニング時間も長く、バランスボールを使った練習など、自身の現役時代にはなかった練習にも取り組んでいると指摘。「ああいうのもやってるんでね、いろいろ大変なんでしょうけど、でもね、走ることはいいことですね」と語っていた。