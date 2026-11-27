中日の打撃コーチに就任した山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話 山﨑武司 打撃コーチの覚悟＜後編＞」に出演。中日・岡林勇希とのやり取りについて語った。

山崎武司氏

山崎武司氏が岡林勇希とのやり取りを明かす

秋季キャンプでの指導について語るなかで、山崎氏は「今はこうやって発信する機会が多いじゃないですか」「ちょっと言い訳をさせてもらいますけど」と切り出し、自身が岡林をキャンプ先の高知から名古屋へ呼び戻すことを工藤公康監督に要請したという報道が、SNSなどで話題になったことに言及。そして、この件に対する世間の受け取り方を「『お前、帰ってこい!』みたいな感じで(言ったふうに)出てるんですよね」と説明する。

続けて、山崎氏は、岡林からバッティングの映像を送ってもらった際、岡林本人は「自分の感覚はいいです」と話していたものの、山崎氏視点では「でも俺が見た感覚はちょっとイマイチ」だったため、「『ここのすり合わせを帰ってからやろうな』って言った」そうだ。

それにもかかわらず、「世間では俺が『岡林、帰ってこい!』みたいな(怒っているふうに捉えられた)」「皆さん、ご自由にしてもらっていいんだけど(笑)」と笑いながら吐露し、「ちょっと言い訳させてもらうと、僕は優しく言ってますからね」「もうこのキャラでね、そういう印象にさせられちゃって」と強調した。

これを受け、山本昌氏が、そう思われることでチームの雰囲気も引き締まるのではないかと話すと、山崎氏も「そうそう。いいも悪いも話題にしてくれるっていうのはありがたい」と語っていた。