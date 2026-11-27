俳優・タレントの野呂佳代が、27日から全国で放映されるミツカン「カンタン酢」の新テレビCM「カンタン酢 適当に入れても篇」に出演。もともとお酢が好きだという野呂が、出演の喜びや撮影エピソードを語った。
「普段の食事でもよく取り入れている」
今回のCMでは、「料理を頑張りたくない」「味付けを考えるのが面倒」「何を作ればいいかわからない」といった日々の料理にまつわる悩みを、野呂がコミカルに表現。童謡「クラリネットをこわしちゃった」のメロディーに乗せて、気軽に料理を楽しめる「カンタン酢」の特徴を伝える。
出演にあたり、野呂は「もともとお酢が大好きで、普段の食事でもよく取り入れているので、今回カンタン酢のCMに出演できてとてもうれしかったです!」と喜びをコメント。
撮影については「子役のユイリちゃんと一緒にお芝居の練習をしたりして、撮影も楽しくできました」と振り返った。
CMでは、豚バラ肉と野菜を炒め、「カン・タン・すぅ～」のリズムでカンタン酢を注ぎ、しょうゆとにんにくで味付けする「豚バラと野菜のやみつき炒め」を紹介。カット野菜を使えば、包丁やまな板を使わずに作ることもできる。
野呂は「野菜炒めが本当においしくて、カンタン酢なら手軽に味が決まるので、忙しい毎日の中でも頼れる存在だと思います」と、その味と手軽さを評価。「CMを見て、皆さんにも家族で料理を楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。
気楽さを「適当」という言葉でストレートに表現
商品開発担当の田中友理氏は、今回のCMについて「調理の手間を省くという物理的価値だけでなく、“細かく考えなくても大丈夫”という精神的なラクさも、ブランドが提供する大切な価値のひとつ」と説明。「今回のCMでは、そんな気楽さを“適当”という言葉でストレートに表現しました」と、その狙いを明かした。
新CMの放映に合わせ、カンタン酢の公式Xでは、27日から12月中旬にかけてプレゼントキャンペーンも実施。インフルエンサーとのタイアップ企画も順次展開される。
野呂佳代
1983年10月28日生まれ、東京都出身。2006年にAKB48の2期生として加入し、2009年からはSDN48のキャプテンも兼任。グループ卒業後はバラエティ番組を中心に活動し、近年は俳優としてドラマや映画にも多数出演。2026年はドラマ『リブート』『銀河の一票』『LOST10』、映画『ルックバック』『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』などに出演。2027年1月15日には劇場版『虎に翼』の公開を控える。