俳優・タレントの野呂佳代が、27日から全国で放映されるミツカン「カンタン酢」の新テレビCM「カンタン酢 適当に入れても篇」に出演。もともとお酢が好きだという野呂が、出演の喜びや撮影エピソードを語った。

野呂佳代

「普段の食事でもよく取り入れている」

今回のCMでは、「料理を頑張りたくない」「味付けを考えるのが面倒」「何を作ればいいかわからない」といった日々の料理にまつわる悩みを、野呂がコミカルに表現。童謡「クラリネットをこわしちゃった」のメロディーに乗せて、気軽に料理を楽しめる「カンタン酢」の特徴を伝える。

出演にあたり、野呂は「もともとお酢が大好きで、普段の食事でもよく取り入れているので、今回カンタン酢のCMに出演できてとてもうれしかったです!」と喜びをコメント。

撮影については「子役のユイリちゃんと一緒にお芝居の練習をしたりして、撮影も楽しくできました」と振り返った。

CMでは、豚バラ肉と野菜を炒め、「カン・タン・すぅ～」のリズムでカンタン酢を注ぎ、しょうゆとにんにくで味付けする「豚バラと野菜のやみつき炒め」を紹介。カット野菜を使えば、包丁やまな板を使わずに作ることもできる。

野呂は「野菜炒めが本当においしくて、カンタン酢なら手軽に味が決まるので、忙しい毎日の中でも頼れる存在だと思います」と、その味と手軽さを評価。「CMを見て、皆さんにも家族で料理を楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。

気楽さを「適当」という言葉でストレートに表現

商品開発担当の田中友理氏は、今回のCMについて「調理の手間を省くという物理的価値だけでなく、“細かく考えなくても大丈夫”という精神的なラクさも、ブランドが提供する大切な価値のひとつ」と説明。「今回のCMでは、そんな気楽さを“適当”という言葉でストレートに表現しました」と、その狙いを明かした。

新CMの放映に合わせ、カンタン酢の公式Xでは、27日から12月中旬にかけてプレゼントキャンペーンも実施。インフルエンサーとのタイアップ企画も順次展開される。