俳優・タレントの野呂佳代が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日に放送される「私を好きになりたくて～コンプレックスと涙と美の舞台～」。体型にコンプレックスを抱えてきた女性たちが、自分を変えるためにビューティコンテストに挑む姿を追った作品だ。

かつてアイドルとして活動し、バラエティ番組で活躍の場を広げ、現在は俳優としても活動する野呂。しかし、その道のりは決して順調なことばかりではなかった。今回のドキュメンタリーの主人公たちに、周囲から体型で評価されることへの葛藤を重ねながら、自分を信じ続けることの大切さ、そして今だからこそ見えてきた仕事への向き合い方を語った――。

「自分を好きになる」ためコンプレックスに向き合う

2026年10月、ふくよかな女性のためのビューティコンテスト「Today’s Woman」が開かれた。出場者はLLサイズ以上の“プラスサイズ”の服を着る女性たち。16人のファイナリストが、体形にとらわれない自分だけの美しさを表現し、優勝を目指す。

ミツエさん(43)は、子どもの頃から体の大きさを気にし、人目を避けて生きてきた。減量とリバウンドを繰り返しては、自分を責める日々。アーティストとして活動する今も、自信を持てずにいる。審査の要となるスピーチ練習でも、言葉に詰まり涙を流す。なぜ、自分を語ることが怖いのか。その理由を探すため、幼い頃に暮らした町を約20年ぶりに訪ね、過去の自分と向き合う。

コミュニケーションが苦手なマイマイさん(36)は、周囲になじめず、転職を繰り返してきた過去がある。「自信を持ちたい」と、AIの力も借り、スピーチに自分の思いを込めようともがく。一方、3歳の娘に「カッコいい母の姿を見せたい」と明るく語るスーさん(32)は、育児も大会準備も自分でやらなければと思ってきたが、優勝経験者への相談を通じ、本当に求めているものを見つめ直す。

「自分を好きになる」ため、迷い、涙しながら、それぞれのコンプレックスと向き合う女性たち。きらびやかな舞台に立つその日、彼女たちはどんな答えを見つけるのか…。

ふくよかな女性のためのビューティコンテストの出場者たち (C)フジテレビ

「まずは、やりたいからやってみる」挑戦への一歩を称賛

コンプレックスと向き合いながらコンテストに挑む女性たちの姿に、「自分に通じるものがありました」という野呂。「失敗を重ね、自分の欠点も分かっている中で、どうすれば楽しく生きていけるのか、前向きになれるのか。その葛藤がものすごくよく分かりました」と共感を示す。

特に理解できたというのは、外見について他人から一方的に評価されることへの苦しさだ。「自分が見てほしいと思っているところではなく、“太ったな”とか“体が大きいな”といった部分を見られてしまう。痩せられない方もいれば、自分でいろいろ考えて体形を維持している方もいて、人それぞれなので、本当に余計なお世話だと思います」と指摘。

一方で、「痩せたいのに、気持ちが乗っからなくて痩せられない。それで自信をなくして、痩せられなくて、自分のことが嫌になってしまう…その繰り返しで“負の連鎖”になってしまう人もいると思うんです。自分自身にもそういうところがあるので」と重ねる。

今回のコンテストは、そんな負の連鎖から抜け出すきっかけにもなる。「まずは、やりたいからやってみる。その一歩を踏み出すまでには、それぞれの背景があると思いますが、とても素晴らしいことだと感じました」と、挑戦すること自体に意味があると捉えた。

また、出場者たちには同じ悩みを抱える人とのつながりを求める思いもあるのではないかと想像。単に外見を変えるためではなく、自分の存在を肯定し、新しい一歩を踏み出す機会になることを期待した。