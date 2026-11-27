グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。11月21日（土）は、新潟県の新潟ふるさと村・特設ステージから公開生放送でお届け！ ゲストには、歌手・俳優のレイニさんが登場！ これまでの経歴や、自身初のアニメタイアップとなったシングル「まだ嘘にならない」について語りました。レイニさんは16歳で単身アメリカに渡り、4年間の高校生活を経て本格的に音楽の道へ。帰国後はライブ活動などを重ね、2025年1月にメジャーデビュー曲となるドラマ「相続探偵」（日本テレビ系）の主題歌「ラストレター」をリリース。続く「Spiral feat. Yura」は、ドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の主題歌に。2026年7月には初のワンマンライブを開催しました。遠山：16歳のときに単身でアメリカに渡ったのは、音楽をやるためですか？ それとも関係なくですか？レイニ：最初は関係なくですね。マイペースなので、あまり何も考えずに行きました。ただ、僕はONE OK ROCKのTakaさんに憧れていて、歌も好きだったので「ONE OK ROCKの曲をきれいな英語の発音で歌いたいな」という気持ちで行ったんですよ。でも、（職業として）歌をやるとは思っていませんでした。遠山：お父さまが德永英明さんじゃないですか。レイニ：はい。遠山：今レイニさんが歌手活動をされていることに対して、何かアドバイスなどをもらうことはありますか？レイニ：父とはそういった話を本当にしないので。遠山：へぇー！レイニ：だから、「歌手になって、德永英明さんのことを尊敬していますか？ 憧れたりしますか？」とよく聞かれるんですけど、どこまでいっても“お父さん”という気持ちが強いので、仕事の話もあまりしないですね。遠山：レイニさんは、シングル「まだ嘘にならない」が（10月6日（火）に）配信リリースされていますが、11月25日（水）にCDでも発売ということで。おめでとうございます！レイニ：ありがとうございます。遠山：こちらは、テレビアニメ「どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。」のタイアップ曲で、作詞作曲もレイニさんが。レイニ：はい、そうです。遠山：これは、どのように曲作りを進めていったのですか？レイニ：僕はアニメとか漫画が大好きなので、この話をいただいたときに、うれしくて仕方がなかったですね。なので、まずは作品を全部読んでみて、キャラクターたちの気持ちや言えない思いみたいなものを書いて、エンディング主題歌なので、「サビの終わりを大事にしないとな」というところから決めて、あとは全部バーッと作りました。遠山：普段の曲作りはどのようにやっているのですか？ 楽器を使うのか、パソコンでやるのか。レイニ：最近は、パソコンで打ち込んだりすることもありますけど、やっぱり、ギターを弾いて、「このコードがいいな」ってやりながら、歌って曲をはめています。遠山：紗理菜ちゃんも僕も聴かせてもらいましたけれど、苦しいは苦しいなという気持ちになる曲というか。「こういう思いにならないようにしたい」と思いつつも、「めちゃくちゃ誠実な気持ちでもあるな」とも思ったり、いろんなことを考える曲だなと思いました。レイニ：ありがとうございます。ただ、本当にアニメのことばっかり考えていたので、あまり現実にあてはめられているか分かんないですけど（笑）。遠山：ああ、そうか。レイニ：もう歌うたびにアニメの情景が浮かんじゃうので、自分の経験談もまったくないし、でもみんなに共感されるような曲ではありたいので、ちょっとリアルっぽい歌詞にはなっています。次回11月28日（土）の放送は、EGO-WRAPPIN'のボーカル・中納良恵さん（Vo、作詞作曲）と、ギター・森 雅樹さん（G、作曲）をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ