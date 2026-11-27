THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルで、俳優やソロアーティストとしても活躍中の吉野北人（よしの・ほくと）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。

今回の放送では、THE RAMPAGEのメンバー・浦川翔平さんがゲストに登場。幼少期に抱いた夢やオーディションでの経験、2027年に迎えるメジャーデビュー10周年への思いについて語り合いました。

◆スーパーキッズDJとして活躍した小学生時代

吉野：今日のゲストは、THE RAMPAGEパフォーマーの浦川翔平をお迎えしております！

浦川：THE RAMPAGE兼、MA55IVE THE RAMPAGE兼、EXILE B HAPPY兼、長崎市観光大使の浦川翔平と申します。よろしくお願いいたします！

吉野：THE RAMPAGEとB HAPPYで一緒に活動しているんですけども。THE RAMPAGEのゲストとしては翔平が2人目ということで。

浦川：うれしいなあ！

吉野：この番組が「子どものあした、大人のきょう」がテーマということで、翔平の子ども時代を聞いてみたいと思います。翔平は、1997年生まれで長崎県出身です。どんな子どもだったんですか？

浦川：ダンスを始めたのが小学1年生ぐらいで、EXPG STUDIOやLDHの会社に関わるようになったのが4年生ぐらいです。それまでは普通にストリートダンスをやっていました。その前だと、長崎は海が多いんで釣り人になりたかったですし、サッカー選手になりたいみたいな夢を抱いていました。

吉野：へええ！

浦川：だけど、父の知り合いのダンサーの方から「発表会見に来ない？」みたいな感じで誘われて見に行って、そこでダンスを始めるっていうのめり込み方をして。なので、今と正直、中身のコアな部分はそんなに変わってないんですよ。

吉野：何かのテレビ番組で小さい頃ストリートダンスをしていたっていうイメージがあった。

浦川：ストリートダンスしながらDJしてましたね、スーパーキッズDJみたいな感じで。

吉野：あれは何歳なの？

浦川：小学1年生です。あのときLDHのEXILE AKIRAさんとÜSAさんとMAKIDAIさんがユニットを組まれてて、そのお三方が長崎にライブで来てたときに出たテレビで共演したんです。そのときに「ダンスをやらないか」って言葉をいただいていたんですけど、そんときMAKIDAIさんが白い手袋をつけてミッキーマウスみたいな格好で、ずっとパントマイムみたいなパフォーマンスしてて。それにめっちゃ惹かれて、印象に残ってたんですよ。そこからアーティストっていうか、「ああいう風になりたいな」ってずっと追い続けてた感じですね。

◆家族の支えを受けて踏み出したプロへの一歩

吉野：EXPGって長崎にはあったんだっけ？

浦川：当時は福岡にしかありませんでした。EXILEが好きで、家族みんなで応援していて、福岡のライブを見に行ったんですよ。そこのデカいモニターに「福岡校開校決定！ 特待生オーディションを募集します」みたいな映像がバーンって出たときに「これだ！」と思って。それで家族に言って受けさせてもらって、見事受かったんですよ。

吉野：EXPGに入るのもオーディションがあるの？

浦川：1期生みたいな感じで、特待生オーディションが最初にあったんですよ。福岡ってまあまあ距離あるので、長崎から通うことになりました。

吉野：（距離は）どれぐらい？

浦川：高速バスで2時間ぐらいですかね。それを週2、3は行ってましたね。

吉野：すげえな！

浦川：最終便のバスに乗って帰って、父が迎えに来てくれて、次の日学校みたいな。ずっとそういう日々でした。

吉野：費用的な部分は（EXPGが）負担してくれるの？

浦川：特待生って受講費は免除なんですけど、交通費はかかります。それはもう、父と母に感謝です。地面に埋まるぐらい頭下げなきゃいけない感じです。子どもの夢に親がしっかり乗っかってくれたというか、全力でかけてくれたから今の自分がありますよね。

◆悔しさの先に待っていたTHE RAMPAGEへの合流

吉野：EXPGの特待生になってからはトントン拍子に？

浦川：先輩たちのライブのサポートに選抜されて行ったりもしていました。三代目さんだったりEXILEさんのライブに参加しながら、「EXILE GENERATIONS」っていう、特待生のさらに上みたいなところに所属しました。結局、それがのちのちGENERATIONSになるメンバーを決めるみたいな感じだったんですよね。あのあとGENERATIONSのメンバーが決まり、そこにサポートメンバーをつけますよってなったときに選んでいただいて。

吉野：そのサポートメンバーが、翔平と（佐藤）大樹さんと……。

浦川：あとは（長谷川）慎、（藤原）樹、岩谷翔吾の5人かな。

吉野：そのサポートメンバーを経て、2014年に「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」に参加して、最終審査まで行ったよね。

浦川：行きましたね！ 2014年だから、自分が15のときかな。

吉野：当時「週刊EXILE」で映像を観たんだけど、けっこう衝撃だった。パンツのチャックが全開でさ、それをもう気にせず踊り続けるっていう。相当インパクトがあった。絶対この人（最後まで）行くわって思ってたら、案の定ファイナルまで行ってさ。

浦川：当時、チャックが開いてたのを知らなかった（笑）。

吉野：それぐらい夢中だったってことだよね。オーディションの最終審査まで行ってるけど、今でも覚えてる？

浦川：めっちゃ覚えてますね。サポメンの大樹さんが受かったんで、めっちゃ悔しいなっていうよりは、「大樹さんでよかったな」みたいな気持ちがまず芽生えました。そこから「どうしようかなこれから」みたいなことを思ってたんですけど、「THE RAMPAGEっていうグループがあるからそこに合流してほしい」って言われたんです。

吉野：それの同時進行ぐらいでさ、ボーカルバトルオーディションもあったよね。俺らもファイナルを見に行ったから。

浦川：3人で並んで見てたっすもんね。

吉野：そうそう。俺は、絶対このなかからメンバーが決まるんだろうなって思ってた。

浦川：なるほどね。落選者から合流組が。そういう目で見てたんですね。

吉野：そういう意味で感慨深い。

浦川：あの日は忘れらんないっすねえ。

◆ボーカル3人との出会いで感じたグループの可能性

吉野：ありがたいことにTHE RAMPAGEに選んでいただいて、メジャーデビューして来年で10周年ですね。

浦川：早いっすね！

吉野：それ以前、デビューするまでもさ、いろいろあったわけじゃないですか。

浦川：大変でしたね。自分たちは15歳とかでステージに立って、社会にも出てない状態で、なんなら自分もバイトとかしたことなかったですし。人との関わり方だったり、上下関係とか、いろんな部分が全然わかんなかったから、そこを一旦、社会に出る人として学ばせてもらったっていう。

吉野：ある意味、あの期間があって、いろいろ人間的なものを学ばせてもらった。逆にさ、そのままトントンって行ってたら、正直怖かったよね。

浦川：どうなってたんだろうって感じですね。

吉野：危なかったと思う、俺は。ちなみに、ボーカル陣と最初に会った日は、どんなイメージだった？

浦川：3人入ってきて、「見てた3人！」と思って（笑）。北人さんの印象は、まだあどけなさがあるなって思いましたけど、オーディション審査をされる方たちはやっぱり先見の明を持っているんだなって思いましたね。今となっては黄金比率の3人じゃないですか。

吉野：たしかにね。バランスはとてもいい。

浦川：この3人だったら自分たちの曲を背負ってくれるなっていうのは最初に思いました。

吉野：っていう感じで、来年メジャーデビュー10周年を迎えるわけですけども、先日メンバー会議をさせていただいて。10周年に向けていろいろ準備していこうみたいな感じで話しましたね。

浦川：ワクワクするようなことばかりですよね。2026年は会社のパーフェクトイヤーでしたけども、来年はTHE RAMPAGEのパーフェクトイヤーなんで。ファンのみなさんにも、ぜひ注目していただきたいと思います。

吉野：いろいろ目まぐるしい来年になりそうですけども、お互い助け合いましょう。またご飯に行こうな！

＜番組概要＞

番組名：吉野北人 サステナ*デイズ supported by クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：吉野北人

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/