ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。2026年12月3日（木）、東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて開催される音楽イベント『Orange Station Live 2026』のオフィシャルグッズが発表されました。
FWD生命が開催する本イベントには、go!go!vanillas、Lucky Kilimanjaro、muque、CheCheという今の音楽シーンを牽引する豪華4組が集結。現在、イープラスにてチケットの一般発売がスタートしており、開催までいよいよカウントダウンに入りました。
◆出演アーティストのロゴ入りアイテムも！ 注目グッズラインアップ
今回発表されたオフィシャルグッズは、イベントのキーカラーである鮮やかな「オレンジ」をアクセントに取り入れたデザインが特徴。
ライブの定番であるTシャツ（WHITE／BLACK）をはじめ、記念に持ち帰りたくなるチケット風アクリルキーホルダー、腕元を彩るラバーバンド、持ち運びに便利なビニールショッパーがラインアップ。さらに、出演アーティスト4組のロゴがあしらわれた特別仕様のアイテムも展開されるため、ファンならずとも見逃せない仕上がりとなっています。
◆大当たりは「出演者全員の直筆サイン入りTシャツ」！ 1回500円の豪華ガチャが登場
会場では、1回500円（税込）で楽しめるガチャも設置されます。アクリルキーホルダー、缶バッジ、ネックストラップのいずれかが当たるほか、なんと「大当たり券」が入っていた方には出演アーティスト全員の直筆サイン入りTシャツをプレゼント！運試しも兼ねて、ぜひ会場でチャレンジしてみてください。
グッズの先行販売は、公演当日の15:00より会場屋外スペースにて開始予定。数量限定・なくなり次第終了となるため、お目当てのアイテムがある方は早めの来場がおすすめです。
◆メジャーとインディーズの垣根を越える特別な一夜！ チケットは好評発売中
『Orange Station Live』は、「メジャーとインディーズの垣根を越え、アーティストとオーディエンスが一緒に音楽を楽しみ、お互いを讃え合って明日への活力に繋げてほしい」という想いから、ブランドスローガン「Celebrate living（人生を讃えよう。）」を掲げるFWD生命が2024年に立ち上げたイベントです。
特別な空間で豪華アーティスト4組の熱いライブパフォーマンスを体感できるのはこの日だけ！ チケットは現在、イープラスにて好評発売中です。お気に入りのグッズを身につけて、ぜひ会場で盛り上がりましょう！
【オフィシャルグッズ ラインアップ】
※販売数量には限りがあり、品切れとなる場合がございます。
・Tシャツ（WHITE / BLACK）：4,000円（税込） / サイズ：M・L・XL
・チケット風アクリルキーホルダー：1,000円（税込）
・ラバーバンド：600円（税込）
・ビニールショッパー：600円（税込）
・ガチャ（アクリルキーホルダー / 缶バッジ / ネックストラップ）：1回 500円（税込）
★大当たり特典：出演アーティスト全員の直筆サイン入りTシャツ
＜グッズ販売詳細＞
・販売開始時間：2026年12月3日（木）15:00〜（予定）
・販売場所：Zepp Haneda(TOKYO) 会場屋外スペース
※天候や当日の運営状況により、販売開始時間・場所の変更、または販売を中止する場合がございます。
【イベント・チケット概要】
・イベント名：Orange Station Live 2026
・開催日時：2026年12月3日（木） 開場 17:30 / 開演 19:00
・会場：Zepp Haneda(TOKYO)（東京都大田区羽田空港1丁目1-4）
・出演アーティスト：go!go!vanillas ／ Lucky Kilimanjaro ／ muque ／ CheChe
・チケット料金：5,800円（税込、ドリンク代別・オールスタンディング）
・チケット購入（イープラスにて一般発売中！）：https://eplus.jp/orangestationlive/
・イベント特設サイト：https://www.tfm.co.jp/osl2026/