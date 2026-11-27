ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。2026年12月3日（木）、東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて開催される音楽イベント『Orange Station Live 2026』のオフィシャルグッズが発表されました。FWD生命が開催する本イベントには、go!go!vanillas、Lucky Kilimanjaro、muque、CheCheという今の音楽シーンを牽引する豪華4組が集結。現在、イープラスにてチケットの一般発売がスタートしており、開催までいよいよカウントダウンに入りました。今回発表されたオフィシャルグッズは、イベントのキーカラーである鮮やかな「オレンジ」をアクセントに取り入れたデザインが特徴。ライブの定番であるTシャツ（WHITE／BLACK）をはじめ、記念に持ち帰りたくなるチケット風アクリルキーホルダー、腕元を彩るラバーバンド、持ち運びに便利なビニールショッパーがラインアップ。さらに、出演アーティスト4組のロゴがあしらわれた特別仕様のアイテムも展開されるため、ファンならずとも見逃せない仕上がりとなっています。会場では、1回500円（税込）で楽しめるガチャも設置されます。アクリルキーホルダー、缶バッジ、ネックストラップのいずれかが当たるほか、なんと「大当たり券」が入っていた方には出演アーティスト全員の直筆サイン入りTシャツをプレゼント！運試しも兼ねて、ぜひ会場でチャレンジしてみてください。グッズの先行販売は、公演当日の15:00より会場屋外スペースにて開始予定。数量限定・なくなり次第終了となるため、お目当てのアイテムがある方は早めの来場がおすすめです。『Orange Station Live』は、「メジャーとインディーズの垣根を越え、アーティストとオーディエンスが一緒に音楽を楽しみ、お互いを讃え合って明日への活力に繋げてほしい」という想いから、ブランドスローガン「Celebrate living（人生を讃えよう。）」を掲げるFWD生命が2024年に立ち上げたイベントです。特別な空間で豪華アーティスト4組の熱いライブパフォーマンスを体感できるのはこの日だけ！ チケットは現在、イープラスにて好評発売中です。お気に入りのグッズを身につけて、ぜひ会場で盛り上がりましょう！※販売数量には限りがあり、品切れとなる場合がございます。・Tシャツ（WHITE / BLACK）：4,000円（税込） / サイズ：M・L・XL・チケット風アクリルキーホルダー：1,000円（税込）・ラバーバンド：600円（税込）・ビニールショッパー：600円（税込）・ガチャ（アクリルキーホルダー / 缶バッジ / ネックストラップ）：1回 500円（税込）★大当たり特典：出演アーティスト全員の直筆サイン入りTシャツ・販売開始時間：2026年12月3日（木）15:00〜（予定）・販売場所：Zepp Haneda(TOKYO) 会場屋外スペース※天候や当日の運営状況により、販売開始時間・場所の変更、または販売を中止する場合がございます。・イベント名：Orange Station Live 2026・開催日時：2026年12月3日（木） 開場 17:30 / 開演 19:00・会場：Zepp Haneda(TOKYO)（東京都大田区羽田空港1丁目1-4）・出演アーティスト：go!go!vanillas ／ Lucky Kilimanjaro ／ muque ／ CheChe・チケット料金：5,800円（税込、ドリンク代別・オールスタンディング）・チケット購入（イープラスにて一般発売中！）：https://eplus.jp/orangestationlive/・イベント特設サイト：https://www.tfm.co.jp/osl2026/