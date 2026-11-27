3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月23日（月・祝）の放送では、同日よる8時55分から放送された「『テレビ×ミセス』2時間スペシャル」（TBS系）について振り返りました。（※放送当時の内容です）藤澤：「『テレビ×ミセス』2時間スペシャル」でした！ いとうあさこさん、ハリセンボンの（近藤）春菜さん、3時のヒロインのかなでさん、森三中の黒沢（かずこ）さんがゲストで！そして、初めての「サスペンス×ミセス」というものをやりました！ サスペンスの世界に入り込むイマーシブ企画でした。船越英一郎さんがまさかのサプライズ登場してくださいまして、びっくりですよ！ このコーナーのためだけに来てくださいましたからね！若井（滉斗）は船長役、僕、藤澤はメイド役でまさかの船越さんと一緒に演技をするという（笑）。なんてこと！ もう光栄というか恐れ多いというか！ 若井さんに至ってはほぼ初演技！ 初演技が船越さんとっていう（笑）。贅沢すぎます！ 楽しい企画でしたね！皆さんもクイズ楽しんでいただけましたか？ これからも「サスペンス×ミセス」をレギュラー化していくのかどうなのか、みたいな部分も楽しみにしていただければと思います！――この日の番組では、大森の“最高に美味しいパスタを食べたい！”という願いを叶えるため、メンバー3人が千葉県・南房総で食材を調達するロケ企画も放送されました。藤澤：そして、初めてのワクワクの旅企画として千葉の南房総へのロケもございました！ 元貴くん（大森元貴）が“最高に美味しいパスタを食べたい！”という彼の願いから、番組スタッフさんが企画してくれたロケなんですけれども、すごかった！いろんなところに行って、貝をゲットしたりとか、レンコンを実際に掘ったりとか、あと牛さんの乳搾りしたりとか、初めての体験づくしだった！ 楽しかったな！ めちゃくちゃ疲れたけど（笑）。さすがにもうヘトヘト！ 運動会終わった後の小学生の頃みたいな体してたな！けど楽しかったし、スペシャルシェフの桝谷（周一郎）さんが来てくださって美味しい料理、パスタを作ってくださいました！ 忘れられないロケになりました！ ありがとうございました！

📣次回のお知らせ👀 11/23(月)よる8時55分から 🎉2時間SP🎉 ☀️ミセスの休日in南房総旅🐮 「美味しいパスタを食べたい🍝」 大森元貴の一言から…まさかの過酷ロケに⁉️ 🕵️新企画サスペンス×ミセス 謎解き企画に超大物俳優参戦💥 来週もお楽しみに❎ #MrsGREENAPPLE #テレビミセス https://t.co/Xu6KayTkXU

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) November 16, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info