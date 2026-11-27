吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演した映画『国宝』が、日本テレビ系で2027年1月2日・3日(21:00～)に2夜連続でテレビ初放送される。

日本アカデミー賞10部門受賞

2025年に公開された『国宝』は、吉田修一氏の同名小説を原作に、李相日監督がメガホンを取った作品。歌舞伎界の光と影を背景に、芸の道に人生を捧げた2人の男の生き様を描く。

主演の吉沢と共演の横浜による歌舞伎シーンや人間ドラマが話題となり、観客動員数1,400万人、興行収入209億円を突破。邦画実写作品として歴代1位の興行収入を記録した。

また、第49回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞、吉沢の最優秀主演男優賞をはじめ、最多10部門を受賞。第98回米アカデミー賞では、日本映画として初めて「メイクアップ＆ヘアスタイリング賞」にノミネートされた。

物語の主人公は、任侠の一門に生まれ、美しい顔を持つ喜久雄(吉沢)。抗争で父を亡くした喜久雄は、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎(渡辺謙)に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込む。

そこで出会ったのが、半二郎の実子であり、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介(横浜)。生い立ちも才能も異なる2人は、ライバルとして互いに高め合いながら芸に青春を捧げるが、数々の出会いと別れによって運命が大きく動いていく。

出演はほかに、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、田中泯ら。脚本は奥寺佐渡子氏が手掛けた。