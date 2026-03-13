『国宝』、日本アカデミー賞10冠達成　吉沢亮の心に残った同い年俳優からの言葉「この作品を観て…」

映画『国宝』が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀作品賞を受賞した。

吉沢亮

『国宝』は、吉沢亮の最優秀主演男優賞、李相日監督の最優秀監督賞をはじめ、10冠を達成した。

主演を務めた吉沢は「同い年の役者が、『役者という仕事はやっぱりかっこいいんだということを、この作品を観ておもった』という話をしてくれて、それが非常に僕の心に残っています」とコメント。

「芸の世界に生きている人でも、そうじゃない人でも、本気で何かに打ち込む姿を見ると、人は感動するんだということが、この映画で伝わったのかなと思う。本当にありがとうございます」と感慨深げに話した。

(C)日本アカデミー賞協会

『第49回日本アカデミー賞』の主な受賞作品・受賞者

※作品名は対象作品

・優秀作品賞

『国宝』

『宝島』

『爆弾』

『ファーストキス 1ST KISS』

『TOKYOタクシー』



・優秀アニメーション作品賞

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

『劇場版「チェンソーマン レゼ編」』

『ひゃくえむ。』

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』

『劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」』

・優秀監督賞

内田英治『ナイトフラワー』

大友啓史『宝島』

塚原あゆ子『ファーストキス 1ST KISS』

永井聡『爆弾』

李相日『国宝』



・優秀主演男優賞

妻夫木聡『宝島』

長塚京三『敵』

松村北斗『秒速5センチメートル』

山田裕貴『爆弾』

吉沢亮『国宝』

・優秀主演女優賞

北川景子『ナイトフラワー』

長澤まさみ『ドールハウス』

倍賞千恵子『TOKYOタクシー』

広瀬すず『遠い山なみの光』

松たか子『ファーストキス 1ST KISS』



・優秀助演男優賞

佐藤二朗『爆弾』

田中泯『国宝』

松村北斗『ファーストキス 1ST KISS』

横浜流星『国宝』

渡辺謙『国宝』



・優秀助演女優賞

蒼井優『TOKYOタクシー』

高畑充希『国宝』

寺島しのぶ『国宝』

森七菜『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・新人俳優賞

河内大和『8番出口』

白山乃愛『秒速5センチメートル』

中島瑠菜『TOKYOタクシー』

坂東龍汰『爆弾』

松谷鷹也『栄光のバックホーム』

見上愛『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・優秀外国作品賞

『教皇選挙』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』

『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』

『ワン・バトル・アフター・アナザー』

『F1/エフワン』

