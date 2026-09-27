「映画業界を発展させたい」――きょう27日に放送される日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)に、俳優の横浜流星が出演。30代で挑戦したいことや、映画『国宝』の李相日監督から指摘され「刺さった」という自身に足りない部分を明かす。

今回は、兼近大樹(EXIT)と満島真之介が横浜をゲストに迎え、埼玉県和光市を舞台にアポなしのグルメドライブを繰り広げる。

待ち合わせ場所は、地元でも有名な癒やし開運スポット「新倉氷川八幡神社」。横浜が姿を見せると、兼近は「うわー!」、満島も「こういうの出なくない?」と大興奮。現在ドラマの撮影で共演している小栗旬から「楽しかった」と番組について聞いていたという横浜は、「不慣れなんで、ちょっとあれかもしれない」と若干緊張した様子でドライブをスタートする。

最初に訪れるカフェ「Contrail」では、“横浜”という名字のルーツや格闘技についてトーク。空手の国際大会で優勝するほどの実力を持っていた横浜が、なぜ俳優の道へ進むことになったのかを明かす。自身の中で大きな変化が生まれたという戦隊作品への出演や、兼近が「マジで?」と驚く知られざる下積み時代のエピソードも飛び出す。

李相日監督からの指摘に「刺さった」

続いて3人は、地元で48年間愛され続ける寿司店「鮨金」へ。車内では、横浜が主演を務める映画『汝、星のごとく』(10月9日公開)にまつわる偶然のエピソードで盛り上がるほか、満島から俳優として「これは忘れられないな」「めっちゃキツかったな」という経験を聞かれ、横浜が過去の映画撮影での苦労を振り返る。

「鮨金」では、ロケ時に間もなく30歳を迎える横浜が、これから挑戦したいことを告白。「映画業界を発展させたい」と熱い思いを口にし、そのために今の自分に足りないと感じていることを語る。

その“足りないこと”は、映画『国宝』でタッグを組んだ李相日監督からも指摘され、「刺さった」というもの。横浜の言葉に満島は「なるほど」と納得し、兼近も自身について語り始める。

大将特製のおまかせにぎりを堪能していると、次に登場した一品を見た横浜が突然動揺。「全然知らないことが多いわ」と驚きながら、30代を目前に“あること”を初体験する。

その後は、昭和レトロな雑貨や骨董品が並ぶ「スーパーリサイクル チャンプ」を訪問。兼近と満島が横浜への誕生日プレゼントを探すほか、車中では横浜の好きなアーティストの話からなぜか早口言葉が始まり、横浜がパニックになる一幕も。

最後は、和光市駅近くの大衆酒場「朝霞 ミフネ」へ。旅番組への出演経験はほとんどないものの、一人旅が好きだという横浜が、好きな旅のスタイルや今行きたい場所を明かす。20代の締めくくりとなった今回の『メシドラ』で、横浜が思い描く“30代”について語る。

【編集部MEMO】

横浜流星は、1996年生まれ、神奈川県出身。2011年に俳優デビューし、映画『流浪の月』『正体』『国宝』、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演。『正体』では第48回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した。2026年10月9日公開の映画『汝、星のごとく』では広瀬すずとW主演を務める。

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