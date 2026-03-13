吉沢亮、『国宝』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝く「自分を見つめなおす機会に」

俳優の吉沢亮が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀主演男優賞を受賞した。

吉沢亮

映画『国宝』で最優秀主演男優賞を受賞した吉沢。同作でも共演し、プレゼンターを務めた横浜流星からブロンズを受け取るとしっかりと握手とハグを交わし、喜びを分かち合った。

「ありがとうございます。非常にうれしく思っております」と喜びを表現した吉沢は、「僕の名前を呼んでくれて、ブロンズを渡してくれた横浜流星ととともに、大変な稽古期間を乗り越えた」と回顧。「今までお芝居って楽しいなという思いだけで役者を続けてきたんですが、芸の道を生きる人間の業というか、その道の険しさを痛感した」と同作を通じて感じたことを明かした。

続けて、「その先にある本当の喜びのようなものに少し触れられたような気がして。改めてこの道に生きる自分を見つめなおす機会になりました」としみじみと語っていた。

(C)日本アカデミー賞協会

『第49回日本アカデミー賞』の主な受賞作品・受賞者

※作品名は対象作品

・優秀作品賞

『国宝』

『宝島』

『爆弾』

『ファーストキス 1ST KISS』

『TOKYOタクシー』



・優秀アニメーション作品賞

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

『劇場版「チェンソーマン レゼ編」』

『ひゃくえむ。』

『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』

『劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」』

・優秀監督賞

内田英治『ナイトフラワー』

大友啓史『宝島』

塚原あゆ子『ファーストキス 1ST KISS』

永井聡『爆弾』

李相日『国宝』



・優秀主演男優賞

妻夫木聡『宝島』

長塚京三『敵』

松村北斗『秒速5センチメートル』

山田裕貴『爆弾』

吉沢亮『国宝』

・優秀主演女優賞

北川景子『ナイトフラワー』

長澤まさみ『ドールハウス』

倍賞千恵子『TOKYOタクシー』

広瀬すず『遠い山なみの光』

松たか子『ファーストキス 1ST KISS』



・優秀助演男優賞

佐藤二朗『爆弾』

田中泯『国宝』

松村北斗『ファーストキス 1ST KISS』

横浜流星『国宝』

渡辺謙『国宝』



・優秀助演女優賞

蒼井優『TOKYOタクシー』

高畑充希『国宝』

寺島しのぶ『国宝』

森七菜『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・新人俳優賞

河内大和『8番出口』

白山乃愛『秒速5センチメートル』

中島瑠菜『TOKYOタクシー』

坂東龍汰『爆弾』

松谷鷹也『栄光のバックホーム』

見上愛『国宝』

森田望智『ナイトフラワー』



・優秀外国作品賞

『教皇選挙』

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』

『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』

『ワン・バトル・アフター・アナザー』

『F1/エフワン』

