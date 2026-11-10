ローソンは、バンダイスピリッツの一番くじシリーズより「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」(1回850円)を11月13日より順次発売する。商品がなくなり次第終了。
最新作『ゴジラ-0.0』のゴジラも
「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」は、映画『ゴジラ-0.0』のゴジラ(2026)をはじめ、『ゴジラ-1.0』のゴジラ(2023)を熱線放射ver.で立体化。劇中で印象的だった突き出た背びれも再現している。
また公開から10年を迎えた『シン・ゴジラ』よりゴジラ(2016)の第2形態、さらに『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』よりガイガン(1972)が立体化。豪華なラインナップかつ立体物が当たりやすい構成となっている。
シリーズ第5弾となる「ACLLECT」や、ちびゴジラチャームがラインナップに加わるラバーアソート、オシャレにデザインされたクリアファイル＆ステッカーセットなど、ゴジラファンにはたまらない満足度の高いラインナップが揃う。
A賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE
B賞 ゴジラ(2023) MONSTERLISE 熱線放射ver.
C賞 ゴジラ(2016) 第2形態 MONSTERLISE
D賞 ガイガン(1972) MONSTERLISE
E賞 モンスターヘッドマグネット
ラストワン賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver.
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