ローソンは、バンダイスピリッツの一番くじシリーズより「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」(1回850円)を11月13日より順次発売する。商品がなくなり次第終了。

最新作『ゴジラ-0.0』のゴジラも

「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」は、映画『ゴジラ-0.0』のゴジラ(2026)をはじめ、『ゴジラ-1.0』のゴジラ(2023)を熱線放射ver.で立体化。劇中で印象的だった突き出た背びれも再現している。

また公開から10年を迎えた『シン・ゴジラ』よりゴジラ(2016)の第2形態、さらに『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』よりガイガン(1972)が立体化。豪華なラインナップかつ立体物が当たりやすい構成となっている。

シリーズ第5弾となる「ACLLECT」や、ちびゴジラチャームがラインナップに加わるラバーアソート、オシャレにデザインされたクリアファイル＆ステッカーセットなど、ゴジラファンにはたまらない満足度の高いラインナップが揃う。

A賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE

A賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE

B賞 ゴジラ(2023) MONSTERLISE 熱線放射ver.

B賞 ゴジラ(2023) MONSTERLISE 熱線放射ver.

C賞 ゴジラ(2016) 第2形態 MONSTERLISE

C賞 ゴジラ(2016) 第2形態 MONSTERLISE

D賞 ガイガン(1972) MONSTERLISE

D賞 ガイガン(1972) MONSTERLISE

E賞 モンスターヘッドマグネット

E賞 モンスターヘッドマグネット

ラストワン賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver.

ラストワン賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver.

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