2026年11月6日より、大丸東京店(11F催事場)にて『ゴジラ博 マイナスの世界』が開催中だ。

同展は2023年に公開されて日本のみならず世界各国で大評判を取った『ゴジラ-1.0(ゴジラマイナスワン)』と、その続編として2023年11月3日より公開中の『ゴジラ-0.0(ゴジラマイナスゼロ)』の2作品(ゴジラマイナスシリーズ)の劇中で使用された数々の小道具類や、映画の主役たる「ゴジラ」および「キングギドラ」のVFX制作のために作られたリファレンスモデル、そして両作品で監督・脚本・VFXを手がけた山崎貴監督による演出風景などのメイキング資料が展示され、幅広い世代のゴジラファンから注目を集めている。

11月5日に催された関係者・マスコミ向け内覧会には、『ゴジラ-1.0』『ゴジラ-0.0』でプロデューサーを務めた岸田一晃氏が来場。囲みインタビューにて、本展の注目ポイントや「ゴジラマイナスシリーズ」にかける思い、そして世界各国での同時期公開も始まってますます注目が集まる『ゴジラ-0.0』の制作にあたって、特に意識していたことをうかがった。

「ゴジラマイナスシリーズ」がいかにして作られたか

展示スペースでは、山崎貴監督作品『ゴジラ-1.0』および『ゴジラ-0.0』の「ゴジラマイナスシリーズ」がいかにして企画され、作り上げられていったかの経緯が、ビジュアルと文章を交えて詳細に解説された。同時に、2作品のために作られ使用された多彩な小道具が並べられている。

『ゴジラ-0.0』は終戦間もない日本が舞台となっているため、登場人物の衣服や報道陣の使うカメラなど、1945年当時の雰囲気を感じさせる小道具が多数作られた。

会場の様子

左側には、敷島浩一が乗るオートバイ「メグロ」や、急激な水圧変化を利用してゴジラを仕留めようとする「海神(わだつみ)作戦」の説明に使われたボンベ装置が見られる。

『ゴジラ-1.0』VFXのために制作されたゴジラのリファレンスモデル。ゴジラの襲撃で人々が逃げ惑うシーンの際、このモデルをロケ地に持っていくことで、フルCGで作られるゴジラに太陽の光がどのように当たるのかなど、VFXの色彩調整やライティングの検討を行うのだという。

ゴジラ木片

「海神(わだつみ)作戦」の説明用に作られた、ゴジラを模した木片。岸田氏は「映画に出てくるゴジラの木片は、海神作戦でも活躍する『東洋バルーン』が作ったという設定です」と、興味深い裏設定を明かしてくれた。

大ヒット上映中『ゴジラ-0.0』からも、劇中で強い印象を残す小道具が展示されている。

岸田氏によれば「山崎監督の作品は、いろんな設定を細かいところまで作り込むのが特徴です。手紙の文面や新聞の記事など、画面に映らない部分まで全部内容が細かく書かれています。作戦資料などでは、どういう場所で何の意図があって、どんな作戦をしなければならないのか、ちゃんと映画の中身に沿った内容を演出部が作り込んでいる」とのこと。また岸田氏は「今回、展示された資料を読んでいただいてから、また『ゴジラ-0.0』をご覧になると、新しい発見ができるかもしれません」と、「山崎組」のこだわりの強さを示す展示品のおすすめポイントを挙げた。

本展の絶好のフォトスポットとして存在感を示す、巨大なゴジラ立像。足元には破壊された東京の街並みがディスプレイされ、臨場感を高めている。

ゴジラの顔アップ

あの特徴的な咆哮が聞こえてきそうな、ゴジラのアップカット。

会場の様子

『ゴジラ-0.0』での緊迫したクライマックス・シーンを想起させる、各種小道具も展示されている。

『ゴジラ-0.0』制作にあたって、ゴジラとキングギドラのリファレンスモデルが新たに作られた。ゴジラのライバルとして数々の作品で大暴れした宇宙超怪獣「キングギドラ」は、デビュー作となる『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964年)で山崎貴監督の故郷・長野県松本市を襲撃したこともあり、山崎監督にとって思い出深い怪獣だという。

岸田氏によれば「撮影に必要なモデルではありますが、それにしてはディテールを作り込みすぎている。このこだわり方はもう、山崎監督が『作ってみたかった』からだと言えるでしょう。キングギドラモデルのパーツをスタッフが現場に持ってきて、開封・組み立てをしたときはみんなから『おおー!』という歓声が上がり、全員が子どもの気持ちになって(キングギドラを)迎え入れました(笑)」と、ゴジラと比較してもかなりの大きさになり、ボリューム感と凄みにあふれた「山崎版・キングギドラ」のモデルについてのエピソードを語った。

東宝・映画企画部プロデューサー 岸田一晃氏コメント

ここからは、内覧会での岸田氏のコメントをいくつかご紹介していこう。

『ゴジラ-0.0』公開初日からの大反響について

初日興行収入が日本映画で歴代1位になったという報せを聞き、とても嬉しく思います。初日の動員データによれば、小学生から高校生の観客数がとてつもなく増えているそうです。ゴジラを愛してくれる「次の世代」の人たちが、映画館に足を運んで観に来てくれた、それが何より嬉しかったですね。観てくださった方が映画の内容について、どんなところが良かったとか、こういうところが良くなかったとか、いろいろな意見をネットで発信してくださっているのもありがたい。若い世代からシニアの方たちまで、あらゆる世代のゴジラファンが感想を語り、交流している印象があります。

「ゴジラ」を作るにあたって、絶対に守るべき要素とは

私がプロデュースを担当している山崎監督の「マイナスシリーズ」(『ゴジラ-1.0』『ゴジラ-0.0』)では、1954年に公開された初代『ゴジラ』に対するリスペクトを大切に考えています。「戦争や核兵器の恐怖」を背負ってゴジラが生まれたという認識をしていますので、この部分を決しておろそかにせず、初代『ゴジラ』のテーマ性を色濃く受け継いだ作品にしなければならないと考えています。

『ゴジラ-1.0』『ゴジラ-0.0』で私たちは「国産だからこそ描くことのできるゴジラ像」を強く意識しました。日本のゴジラを世界各国の方々に観ていただける現状で、今こそゴジラが本来持っているテーマ性、カッコよさ、強さなどを含め、ゴジラの根源的な魅力を映像で表現しなければ……、という思いで作りました。

世界に乗り出す『ゴジラ-0.0』、合言葉は「クオリティファースト」

『ゴジラ-1.0』が第96回アカデミー賞(2024年)でアジア映画史上初の「視覚効果賞」を受けたほか、世界各地でご好評をいただけたことにより、続編の『ゴジラ-0.0』は世界100ヶ国以上での同時期公開となりました。

日本映画がハリウッド作品並みの全世界規模で公開されるのは初の体験で緊張していますが、世界各地のゴジラファンからどんなご感想を聞くことができるのか、とても楽しみにしています。

『ゴジラ-0.0』を作るにあたっての目標は、ふたたび賞を狙うとか、興行収入を更新するとかではなく、まず「ゴジラ」を愛してくださるファンの方たちのため、クオリティの高い作品にしようと、意識の統一を図りました。何よりもクオリティファースト。これを合言葉にして、各部門が「こういうことをやりたい」といった要望を出し、それらを私たちが聞き入れるという作り方に努めました。『ゴジラ-0.0』、ぜひ多くの方々にご覧いただきたいと思います!

『ゴジラ博 マイナスの世界』は大丸東京店で11月17日まで開催。11月26日からは大阪に場所を移し、大丸梅田店にて12月9日まで開催される。

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