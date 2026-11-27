回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月26日より、「シャウエッセン」に仕上げる前のお肉を活用した「マヨ炙りお肉寿司」「ポーク玉子風お肉寿司」「炙りお肉寿司」を、かっぱ寿司全店(一部改装中・休業中店舗を除く) にて販売している。

今回登場するのは、「シャウエッセン」に仕上げる前のお肉を、かっぱ寿司ならではの味わいに仕立てた「お肉寿司」3品。まろやかなマヨネーズ、玉子とケチャップの組み合わせ、ブラックペッパーをきかせた炙りなど、それぞれ異なるおいしさの3品をラインアップしている。

まずは、マヨネーズを合わせて炙ることで、まろやかなコクをプラスした「マヨ炙りお肉寿司」。お肉とマヨネーズのまろやかなコクが、炙ったお肉のおいしさを引き立てる一品。価格は二貫176円～。

続いて、お肉と玉子を重ね、マヨネーズとケチャップを合わせた「ポーク玉子風お肉寿司」が登場。玉子のやさしい口当たりに、ケチャップの甘みがアクセントに。食べ応えのある一品で、一貫110円～。

「炙りお肉寿司」は、ブラックペッパーをまぶして香ばしく炙った一品。ピリッとした風味がお肉のおいしさを引き立て、お酒のお供にもおすすめだという。お手頃価格の二貫110円～で味わうことができる。

※「シャウエッセン」は日本ハム株式会社の登録商標。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では、取り扱い商品が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。