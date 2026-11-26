回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は12月17日より、厳選11種を盛り込んだ「年末年始 豪華贅沢11種セット」など、年末年始の食卓を彩るお持ち帰り限定商品4品を全店にて順次販売する。

家族や友人と食卓を囲む機会が増える年末年始に向けて、かっぱ寿司では、年の瀬から新春までの食卓を華やかに彩る、期間限定のお持ち帰り商品として、「年末年始 豪華贅沢11種セット」「豪華贅沢 年越しそばセット」「豪華贅沢 新春お祝いセット」「ちょい盛り 冬のオードブル」の全4品をラインアップしている。

年末年始 豪華贅沢11種セット

メインとなる「年末年始 豪華贅沢11種セット」は、大とろ、中とろ、大切りまぐろ、とろサーモン、本ずわい蟹、大切り蝦夷あわび、大切りサーモン、頭肉付き大えび、上煮穴子ハーフ、贅沢うに、贅沢いくらの11種が盛り込まれている。価格は1人前(11貫)が2,397円～、2人前(22貫)が4,795円～、3人前(33貫)は7,192円～。販売期間は2026年12月17日～2027年1月中旬(予定)まで。

豪華贅沢 年越しそばセット

「豪華贅沢 年越しそばセット」は、「年末年始 豪華贅沢11種セット」に、大えび天・かぼちゃ天・かき揚げの天ぷら盛り合わせと、長野県産信州そばを組み合わせたセット。12月30日・31日の2日間限定で受け取ることができる。価格は2人前7,000円～。

豪華贅沢 新春お祝いセット

「年末年始 豪華贅沢11種セット」に、「蟹ちらし寿司」と「ドドンとまぐろ巻」をセットに。2027年1月1日～3日に受け取ることができる。2人前のみの展開で、価格は7,000円～。

ちょい盛り 冬のオードブル

とり唐揚げ、フライドポテト、玉ねぎ天、シャウスライス(シャウエッセンに仕上げる前のお肉を使用)の盛り合わせ。マヨネーズとケチャップが付いて、1～2人前950円～。販売期間は2026年12月17日～2027年1月中旬(予定)まで。

※店舗により価格、取り扱い商品が異なる場合がある。

※天候、入荷状況、売れ行き等により、品切れや販売終了の場合がある。

※掲載写真はイメージ。時期により実際の商品とトッピング等が異なる場合がある。

※年末年始期間は店舗によって販売状況が異なる。