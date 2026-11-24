回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月26日より、グランドメニューを改定し、希少な長野県産ブランド魚「信州サーモン」を使用した商品など、サーモンカテゴリーを強化したメニューを展開する。

大切りサーモンが全店に登場

かっぱ寿司では、サーモンのおいしさにこだわり、店内で一つひとつ丁寧に切り付けている。今回のグランドメニュー改定では、食べ応えのある大切りで、シンプルな一品からひと手間を加えた商品まで、「大切りサーモン」を堪能できる5品がかっぱ寿司全店に登場する。

まずは、サーモンを店内で丁寧に切り付け、大切りならではの食べ応えを楽しめる二貫仕立てにした「大切りサーモン」(二貫209円～)。口いっぱいに広がるサーモンの旨みと、なめらかな舌ざわりをシンプルに味わうことができる。

「大切りサーモン～北海道産昆布と高知県産柚子のせ～」(二貫253円～)は、大切りサーモンの脂の旨みに昆布の旨みを重ね、柚子の華やかな香りが爽やかな後味を添える一皿。

また、大切りサーモンに、パルメザンチーズマヨをたっぷりと合わせた「大切りサーモン～パルメザンチーズマヨ～」、さらに直火で香ばしく炙った「大切りサーモン炙り～パルメザンチーズマヨ～」がいずれも二貫253円～で登場。

また、大切りサーモンに葱をたっぷりと盛り付けた「大切りサーモン～たっぷり葱ごま油～」 (二貫253円～)もラインアップされている。

「信州サーモン」長野・東京・東北エリア限定

長野県、東京都、東北エリアの店舗では、希少な長野県産ブランド魚「信州サーモン」の味わいを楽しめる「長野県産 信州サーモン」と「長野県産 信州サーモン焦がし醤油炙り」の2商品が数量限定で登場する。

「信州サーモン」は、ニジマスのメスとブラウントラウトのオスを交配し、長野県水産試験場が約10年かけて開発したブランド魚。きめ細かな肉質と、とろけるような舌ざわりを味わうことができる一皿となっている。一貫253円。

かっぱ寿司「長野県産 信州サーモン焦がし醤油炙り

「長野県産 信州サーモン焦がし醤油炙り」は、「信州サーモン」を香ばしく炙ることで、脂の旨みが引き立ち、焦がし醤油の香ばしい風味が食欲をそそる一皿。一貫253円。

※2商品は、対象店舗合計2万6千食の数量限定。

※販売店舗に関しては一部改装中・休業中の店舗を除く。

※販売予定数がなくなり次第、販売終了となる。

※店舗により価格および取り扱い商品が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。