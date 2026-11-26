回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月26日より、期間限定企画「かっぱの国産 活〆寒ぶり祭り」をかっぱ寿司全店にて開催する。

寒さが本格化するこの時期に脂がのり、旨みを増す「寒ぶり」。成長とともに名前が変わる出世魚として、年の瀬の食卓でも親しまれている。本イベントでは、脂の甘みと引き締まった食感を楽しめる「国産 活〆寒ぶり」を主役に、握りから炙り、丼、盛り合わせまで全10品が登場する。

販売期間は11月26日～12月16日。一部改装中・休業中店舗を除いた「かっぱ寿司」全店で開催される。

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国産 活〆寒ぶり

冬が旬の国産 活〆寒ぶりをシンプルな握りで。とろける脂の甘みと引き締まった食感をダイレクトに堪能できる。二貫176円～。

国産 活〆寒ぶり ～高知県産柚子とポン酢ジュレ～

脂ののった寒ぶりに高知県産柚子とポン酢ジュレを合わせ、爽やかな香りと酸味で濃厚な旨みを引き立てた一品。一貫110円～。

国産 活〆寒ぶり 島寿司風

醤油ベースのタレに漬けた寒ぶりに、わさびの代わりに練りからしを合わせる、伊豆諸島の郷土寿司「島寿司」をイメージした一貫。一貫110円～。

かっぱ寿司「国産 活〆寒ぶり 島寿司風」(一貫110円～)

国産 活〆寒ぶり 焦がし醤油炙り

直火で炙ることで上質な脂の甘みを引き出し、焦がし醤油の香ばしい風味が食欲をそそる一品。二貫209円～。

かっぱ寿司「国産 活〆寒ぶり 焦がし醤油炙り」(二貫209円～)

国産 活〆寒ぶり 白鉄火巻

寒ぶりの濃厚なとろける旨みを、香り高い海苔巻きに閉じ込めた一品。価格は253円。

かっぱ寿司「国産 活〆寒ぶり 白鉄火巻」(253円)

国産 活〆寒ぶりはらみの漁師風

脂のり抜群の希少な「はらみ」を贅沢に使い、漁師飯をイメージした味付けで食べ応えのある一貫に。一貫209円。

贅沢“大切り”三昧

国産 活〆寒ぶりはらみ・大切りまぐろ・大切りサーモンを一皿に集めた、贅沢な三貫盛り。三貫407円～。

国産 活〆寒ぶり味わい小丼 ～漬け・はらみ・ぶつ盛り～

漬け・はらみ・ぶつ盛りの3つの味わいを一度に楽しめる小丼。価格は869円。

かっぱ寿司「国産 活〆寒ぶり味わい小丼 ～漬け・はらみ・ぶつ盛り～」(869円)

国産 活〆寒ぶり味わい小丼セット ～漬け・はらみ・ぶつ盛り～

「国産 活〆寒ぶり味わい小丼」に、「国産あおさの味噌汁」と、「国産まいたけとかつお出汁餡の茶碗蒸し」をセットに。価格は1,289円。

かっぱ寿司「国産 活〆寒ぶり味わい小丼セット ～漬け・はらみ・ぶつ盛り～」(1,289円)

冬の旨ネタ5貫プレート

「国産 活〆寒ぶり」「国産 活〆寒ぶりはらみ」「本ずわい蟹」「サーモン 高知県産柚子とポン酢ジュレ」「天然 旬(とき)あじ」の5貫を一皿に盛り合わせました。冬の海の幸を一度に味わえる5貫盛りとなっている。価格は759円。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では取り扱い商品や価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。