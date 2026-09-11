「遊戯王」はディズニーを超えるのか ── 令和のメディアミックス戦略を支える「カードゲーム」で「漫画」「アニメ」を失ったIPを救済せよ

皆さんは「遊戯王」と聞いて、何を思い浮かべますか。

遊戯や海馬などのキャラクター、「青眼の白龍」「ブラック・マジシャン」などのモンスターカード、あるいは「城之内死す」などの次回予告でしょうか。

そんな「遊戯王」ですが、今では世界大会が開かれるほどのコンテンツになっています。

今回、筆者は、2026年8月28日（金）～30日（日）に開催された「Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2026（WCS2026）」の決勝戦および関連イベントを現地取材してきました。

正直、いまの「遊戯王」ってよくわからない…

そんな方に向けて、会場の様子をお届けるするとともに、筆者の主観を交えながら「いまの遊戯王はどうなっているのか？」について綴ります。

ご存知のとおり、「遊戯王オフィシャルカードゲーム（以下、遊戯王OCG）」は、対戦型のトレーディングカードゲームであり、週刊少年ジャンプで連載されていた漫画「遊☆戯☆王」（作者：高橋和希）から生まれたゲームです。

1999年の発売以降、漫画、アニメとともに成長し、国内売上は、ポケモンカードゲームに次いで2位。2024年4月に開催された大型大会では「トレーディングカードゲームトーナメントの最多参加人数」「最多対戦人数」の2つのギネス世界記録を達成しました。

メディアミックス戦略の成功例といえるでしょう。

エンターテイメント領域におけるメディアミックス戦略は、漫画、映画、グッズ、ゲームなど複数のチャネルでユーザーとの接点を増やし、認知と売上拡大を狙うマーケティング戦略です。

その点において「遊戯王」は、長らく「漫画、アニメ、カードゲーム」の3本柱だったのですが、2004年に原作である漫画「遊☆戯☆王」は連載を終了し、1本の大きな柱を失います。

ここで補足すると、漫画「遊☆戯☆王」の連載終了後、そのアナザーストーリーである「遊戯王R」が月刊誌のVジャンプ（2004年6月号）で連載スタートしたので、この時点で（アニメとカードゲームの）「2本柱になった」と言い切るのは適切ではありません。

ただ、筆者としては、この時期から「漫画」が（自立したコンテンツというよりも）「アニメ」と「カードゲーム」の2本柱をサポートするような立ち位置になった印象があります。

事実、漫画の内容もカードゲームの対戦に比重が置かれ、今まで以上に「遊戯王OCG」との結びつきが強くなったので、個人的には（Vジャンプ版の漫画シリーズは）「遊戯王OCGを楽しむための漫画」という明確な役割を与えられていたように感じました。

TVアニメシリーズは「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」「GX」「5D's」「ZEXAL」「ARC-V」「VRAINS」「SEVENS」「ゴーラッシュ!!」と、少年ジャンプでの連載終了以降も長年にわたって放送されていました。

そんなTVアニメですが、2025年3月、25年間の放送に幕を下ろし、ここで「遊戯王」は大きな柱を1本失うことになります。

一方、Vジャンプで連載されている漫画群は、さらにテイストが変わり、連載開始当時よりも「遊戯王OCG」との結びつきがより強まっています。

現在、連載中の「遊☆戯☆王OCG ストラクチャーズ」は、劇中では実在のカードや最新のデッキで対戦が行われ、「遊☆戯☆王OCG STORIES」は「遊戯王OCG」で登場したオリジナルカードのコミカライズです。

ここで面白いのは、元々は漫画から生まれたカードゲームである「遊戯王OCG」が、現在では漫画を作るための題材になっているということ。

アニメ亡きあとの「遊戯王」というIPを支えているのは、「遊戯王OCG」「遊☆戯☆王ラッシュデュエル」、さらにはデジタルゲーム版である「遊戯王マスターデュエル」「遊☆戯☆王 デュエルリンクス」であるといえるでしょう。

世界大会で優勝者に贈呈されるトロフィー

そんな中、カードゲーム4部門「デュエルリンクス（RUSH DUEL）」「デュエルリンクス（SPEED DUEL）」「マスターデュエル」「遊戯王OCG」の優勝者を決める世界大会「WCS2026」が開催されました。

ここからは「WCS2026」の決勝の簡易レポをお届けします。

「WCS2026」は全世界で予選トーナメントを勝ち抜いた強豪プレーヤーによる戦いです。

デジタルカードゲームである「マスターデュエル部門」の決勝の舞台には、日本最強チーム（「ゆき。」選手、「たすく」選手、「フリーダム」選手）が上がりました。

マスターデュエルは「遊戯王OCG」のカード群のほとんどが実装されているデジタルカードゲームです。懐かしの遊戯王のカードゲームをもう一度遊んでみたいという人にとっては、打って付けのゲームといえるでしょう。

今回の世界大会では、3人で同時に戦いながら、チームメイト同士での相談ができるという特殊ルールが設定されていました。個人の技術はもちろんのこと、チーム内でのコミュニケーションや戦略も重要になります。

勝利したのは韓国代表チーム「Called By Army」。来年、チームメンバーが兵役に就くことから、本大会への想いは強く、一昨年の「WCS2024」での準決勝敗退からリベンジを果たしました。

OCG部門の決勝戦は「キラーチューン」デッキを駆使する「Mario Angelo De Micco」選手と、「光と闇の儀式＋烙印」デッキを使用する「Josh Kelly」選手の激闘が繰り広げられました。

右手の「Josh Kelly」選手が使用するカードに見覚えがある方もいるのではないでしょうか。

漫画「遊☆戯☆王」のストーリーでも、主人公のカードとして活躍した「カオス・ソルジャー」が更なるパワーアップを遂げたカードです。

このように連載終了後にも「遊戯王OCG」のほうで「青眼の白龍」「ブラック・マジシャン」を強化する新カードが作られています。

いまでも遊戯や「ブラック・マジシャン」は、新たな力を手にしていると考えると、まるで「遊戯王」のなかのキャラクターやカードたちが、漫画の世界を飛び出したようです。

カードゲームの力で、現実世界に「遊戯王」の物語が引き継がれたともいえるでしょう。

OCG部門の優勝は「Mario Angelo De Micco」選手。

正確無比なプレイの数々に、対戦中にも会場から拍手が巻き起こりました。

さらに会場では、より手軽かつエキサイティングに楽しめる「デュエルリンクス（RUSH DUEL）」、「デュエルリンクス（SPEED DUEL）」の決勝も実施されました。

「デュエルリンクス」による2つの部門では、ファンにとって懐かしいカードや、漫画やアニメでも登場したカードたちが活躍していたので、そのカードが出るたびに、会場が歓声に包まれました。

「デュエルリンクス（RUSH DUEL）」部門を優勝したのは「たく」選手。

今大会で唯一の優勝トロフィーを手にした日本人選手でした。

優勝した「たく」選手に「デュエルリンクス（RUSH DUEL）」の魅力を聞いてみると、「カードのホログラム加工や演出などがメチャメチャカッコいい。ソリッドビジョンシステムのような表現は魅力の1つ」とのこと。

懐かしいカードが沢山登場するので、手軽にスマートフォンで「遊戯王」を遊びたい人に「デュエルリンクス（RUSH DUEL）」「デュエルリンクス（SPEED DUEL）」は最適でしょう。

以上、「遊戯王」というコンテンツの“いま”、および3年ぶりに日本開催となった世界大会の簡易的なレポートをお届けしました。

いまや「遊戯王」の世界大会は、ただのカードゲームの大会に留まらず、オフラインイベントにファンを集め、交流やグッズ購入を楽しんでもらうための、メディアミックスの仕掛けの1つであるといえるでしょう。

また、日本はIP大国だとは言われますが、漫画の連載終了後にIPの人気を維持するのは一筋縄ではいきません。その点において「遊戯王」はカードゲームというコンテンツのメディアミックスを成功させ、カードゲームという形で、モンスターたちの新たな姿を描くことで、私たちの世界そのものを「漫画の続編」にしつつあります。

昨今、世界的なIPであるディズニーなどもカードゲームとしてのメディアミックスの展開が始まっていますが、カードゲームが牽引するIPコンテンツとしては「遊戯王」が唯一無二といえるでしょう。

「遊戯王」という特有のカードゲームを軸としたIP展開に今後も注目が集まります。