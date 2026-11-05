テレビ東京ホールディングスは5日、26年度の中間期業績(4～9月)を発表。「アニメ・配信事業」の連結営業利益が前年同期比11.1％増の43億8,900万円となり、過去最高益を記録したことが明らかになった。テレビ東京単体のライツ事業では、「アニメ」の売上高が128億7,800万円に達し、上期として過去最高を更新した。

テレビ東京

海外でのスマホ向けゲームや商品化、配信が好調

テレビ東京のライツ事業における「アニメ」の売上高は、前年同期比3.6％増の128億7,800万円。主力作品の『NARUTO』『BORUTO』が海外でのスマートフォン向けゲームや商品化、配信で引き続き好調に推移したほか、『遊戯王』の商品化も貢献した。

アニメのタイトル別売上高ランキングでは、1位が『NARUTO』、2位が『BORUTO』、3位が『遊戯王』、4位が『ポケットモンスター』、5位が『BLEACH』となった。

地域別の売上高比率を見ると、中国が30.8％で最も高く、次いで北米が25.7％、日本が14.7％、アジア・中東などが10.5％、欧州が10.1％、その他が8.1％。海外市場での展開が収益を大きく支えていることがうかがえる。

グループ全体は減収減益も「アニメ・配信」は最高益

一方、テレビ東京ホールディングスの連結売上高は前年同期比6.0％減の751億9,700万円、営業利益は同65.0％減の24億7,000万円と、減収減益となった。

「地上波・BS放送事業」は、テレビ東京の放送収入が前年に大幅増となった反動や、世界情勢の不透明感などが響き、売上高は同10.1％減の448億4,000万円、営業損益は14億9,000万円の赤字となった。

これに対し、「アニメ・配信事業」は売上高が同1.2％増の251億7,700万円、営業利益が同11.1％増の43億8,900万円と増収増益を確保した。

なお、テレビ東京単体の「配信ビジネス」では、新作ドラマ『惡の華』『リーガルビート -逆転の法廷-』などの外部配信プラットフォーム向け販売や、『孤独のグルメ』など過去作品の販売が伸長した一方、広告付き無料動画配信(AVOD)が苦戦。売上高は前年同期比5.1％減の62億9,200万円となった。

同社は、下期もアニメ事業の伸長が続くと見込む一方、広告市況にはなお不透明感が残るとして、通期の連結営業利益予想を100億円に下方修正している。