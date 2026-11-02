集英社は、ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2027」(入場無料／事前応募・招待制)を、12月19・20日に幕張メッセにて開催する。11月2日には、ジャンプフェスタ公式ショップで扱うグッズや、子どもたちも楽しめる企画が公開された。

「JF公式ショップ」集英社商品の全ラインナップを公開!

「ジャンプフェスタ2027 ジャンプキャラクターズストア特設サイト」は11月24日よりオープン。幕張メッセ会場で展開する「JF公式ショップ」にて販売する集英社商品の全ラインナップを、11月2日より、JF2027公式サイトにて公開。 また、集英社および協賛社商品のEC販売を実施するJCS特設サイトを11月24日10:00より公開する。JCS特設サイトでは、当日会場に来られない方やチケット抽選に外れてしまった方でも「JF公式ショップで発売される全てのグッズ(食品を除く)」のグッズを入手できる。

JF公式ショップ」で販売する商品の一部

なお、幕張メッセ会場で展開する「JF公式ショップ」への入場には、 「ジャンプNAVI」アプリで取得可能な「JF公式ショップグッズ購入チケット」が必要で JCS特設サイトでのグッズ購入には会員登録(無料)が必要だ。

『忘却バッテリー』丸型メタルキーホルダーコレクション 第1弾 (全10種/ランダム1種入り)(990円)

『SAKAMOTO DAYS』ポジティブタオル 神々廻(1,650円)

『ファントムバスターズ』アクリルフィギュアコレクション 第1弾 (全10種/ランダム1種入り)(880円)

『魔男のイチ』アートコースター® 第1弾 (全45種/ランダム5種入り)(660円)※「アートコースター」は株式会社集英社の登録商標

『ジョジョの奇妙な冒険 Part2 戦闘潮流』ポジティブタオル ジョセフ・ジョースター(1,650円)

「ジャンプフェスタ2027」に、子どもたちも楽しめる企画が登場!

「ジャンプフェスタ2027」では、ステージプログラムの他にもさまざまな企画や展示を会場内で実施する。「Vジャンプ」と「最強ジャンプ」の作品が集結する幕張メッセ会場最大のプレイエリア「ジャンプアミューズメン島」や、9キャラクターの着ぐるみが登場し、会場内を巡る「ジャンプキャラクターパレード」、中学生以下の来場者が幕張メッセ会場内のさまざまなブース(コーナー)で使用できる専用紙幣「ジャンプキッズマネー」など子どもも楽しめる企画も盛りだくさんだ。

「ジャンプフェスタ2027」入場チケット応募受付を11月2日からスタート!

「ジャンプフェスタ2027」の入場チケット応募は事前に「ジャンプNAVI」アプリのインストール及び会員登録(無料)が必要。日本国内に住所を有する方であればどなたでも応募できる「入場チケット」の抽選応募受付を11月2日10:00から開始する。チケットに当選した方のみ、「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購入」などが可能になる「事前抽選チケット応募」に申込みが可能となる。

なお、小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要となる。

入場チケット応募概要

応募期間：11月2日10:00 ～ 11月16日17:59

当落発表：11月24日9:30頃予定

事前抽選チケット応募概要

応募期間：11月24日10:00 ～ 11月30日17:59

当落発表：12月11日9:30頃予定

「ジャンプフェスタ2027」開催概要

日時：12月19日・20日 9:00〜17:00(最終入場16:30)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・11

入場方法：入場無料／事前応募・招待制 ※小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要。

主催：株式会社集英社 (「週刊少年ジャンプ」・「少年ジャンプ+」・「Vジャンプ」・「ジャンプSQ.」・「最強ジャンプ」)

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.