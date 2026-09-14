漫画家・キャラクターデザイナー・モンスターデザイナーとして世界的な人気を誇る高橋和希氏の初となる大規模原画展「高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS」が、2026年12月12日から2027年2月21日まで東京・CREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催される。『遊☆戯☆王』連載開始30周年を記念した展覧会で、会期中の巡回予定はない。

9月14日には、展覧会開催を記念したスペシャルアニメーションの公開と、追加グッズのラインナップが明らかになった。また、同日より12月分チケットの抽選申し込み販売も開始している。

開催記念スペシャルアニメーション

本展覧会の開催を記念して、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ製作委員会がスペシャルアニメーションを制作。映像では、童実野町を舞台に、遊戯たちが再び集結する。本映像は「遊☆戯☆王」アニメ公式 Youtube チャンネルで配信される。

展覧会開催記念スペシャルアニメーション

追加発表! オリジナルグッズ情報

また、本展覧会で販売されるオリジナルグッズの追加情報も発表された。作中のキーアイテムである千年パズルのエコバッグやトラベルステッカーセット、モザイクアートパズルなど、作品ファン必見のオリジナルグッズだ。

海馬コーポレーション ピンズ(1,320円)

グリッター色紙 武藤遊戯&王(3,850円)

グリッター色紙 海馬瀬人(3,850円)

グリッター色紙 盗賊王バクラ(3,850円)

箔トートバッグ 青眼の白龍(4,950円)

箔トートバッグ ペガサス・J・クロフォードとトゥーン・ワールド(4,950円)

青眼 の 白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)キャンディ(2,700円)

回転アクリルスタンド 武藤遊戯＆闇遊戯(2,200円)

ポーチ付きエコバッグ 【千年パズル】(4,950円)



チケット販売スケジュール

チケットは前期・後期の二期制で販売される。今回受付が始まった前期12月分の抽選販売は、2026年12月12日から12月31日入場分が対象で、9月27日23時59分まで、イープラス販売ページ、イープラスアプリにて申し込みを受け付ける。最大申込枚数は各入場回2枚まで。

一般券は2,200円、中学・高校生は1,400円、小学生は900円。グッズ付きチケット(数量限定)は3,900円となる。

展覧会概要

イベント名:高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS

会期:2026年12月12日(土)～2027年2月21日(日)※会期中無休【全日日時指定制】

会場:CREATIVE MUSEUM TOKYO (東京都中央区京橋 1-7-1 TODA BUILDING 6F)

開場時間:10:00～20:00 ※最終入場は閉場 30 分前

主催・企画:高橋和希原画展製作委員会

協力:Vジャンプ編集部

協賛:イープラス、KAIBA CORPORATION STORE、TOPPAN

(C)高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI